泰峯首輪發售336伙　暫錄40宗成交

全新盤正式開售，王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周日(17日)展開首輪銷售，以價單形式發售336伙，同日起採以招標形式出售12伙。據市場消息指，截至上午10時半，A組暫錄約40宗成交。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，有信心是日可錄得沽清，考慮即日加推。她歡迎政府撤辣，撤辣對經濟有推動作用，惟是日的買家以用家為主，亦有內地客，相信撤辣對用家影響不大。香港整體經濟穩健，對住宅有需求。

發展商已於昨(16日)率先抽籤，準買家是日根據抽籤結果，由早上8時起分批到達荃灣愉景新城的售樓處報到，現場秩序大致良好，氣氛熱鬧。首輪銷售程序劃分A組及B組進行，優先的A組買家須購至少1伙指定兩房單位，或2至4伙。

項目的首輪銷售已於昨日下午截票，經過8日的收票期，最終截收6,899張入票，以是日價單發售單位量計，最終超額認購逾19.5倍。

資料顯示，是日發售的單位包括36伙開放式單位、77伙一房戶及223伙兩房戶，實用面積278至561方呎，折實價由372.7萬至898萬元，折實呎價介乎12,979至17,394元。