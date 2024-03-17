報告：2月工廈成交跌1.7%　註冊金額增6成

美聯工商舖資料研究部指出，2月份工廈註冊成交量則錄得約117宗，按月下跌約1.7%，註冊金額則錄得約15.4億元，按月上升約60.6%。租賃市況表現回軟，2月份工廈租務成交量錄得近298宗，數字按月下跌約26.1%。

反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)2月報349.2，按月跌約0.6%。其中，沙田/火炭/石門區的平均呎價按月升幅最高，最新報約4,279元，升幅約0.3%。至於跌幅最大的分區為荃灣區，最新報約3,785元，按月跌約1.2%。美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報148.5，按月下跌0.4%。

綜合該行內部資料及市場資訊，上月市場上錄得1宗逾億元的成交，位於粉嶺安居街31號全幢工廈，以約1.5億元易手，涉及面積達43,200方呎，呎價則約為3,472元。另外，觀塘鴻圖道35號天星中心中層全層樓面亦以約4,300萬元易手，涉及面積達5,687平方呎，呎價則約為7,561元，據指新買家為內地投資者。

美聯工商董事陳偉志表示，粉嶺安樂村工業區近期受到市場資金所關注，據指有資深投資者成功購入區內整幢工廈物業作長線投資。陳氏指，隨着政府落實開發落馬洲河套區及古洞北新發展區，預期區內的人口、交通網絡將會變得更為完善，有望吸引更多企業進入該區。