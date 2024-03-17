日出康城SEASONS PLACE兩日收票3千　再加推168伙

鐵路盤收票反應理想，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，截至周日(17日)下午約3時，兩日之內已累收逾3,000張入票。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，鑑於市場反應良好，已加推價單2號，提供168伙，折實平均呎價約14,629元，

他續指，今批單位按座向及景觀而定，屬原價加推。價單2號的單位涵蓋79伙一房戶，74伙兩房戶及15伙三房戶，實用面積285至665方呎，折實價介乎447.4萬至1,015.7萬元，折實呎價約13,851至17,747元。當中約五成單位折實價低於500萬元。按定價計，上述168伙市價約11.5億元。項目有望緊接的周末開售，發售前或會再度加推，並有提價空間。

該盤兩日之內已錄逾兩萬個參觀人次，而目前已接獲的登記中，有約200組大手客戶有意購入四至六伙。整體亦有約兩成入票人士屬專才及內地客。

該公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，價單2號的單位售價及呎價最低為3A座9樓E室，實用面積323方呎，一房間隔。兩房售價最低為3B座9樓D室，實用面積441方呎，折實價611.1萬元，折實呎價13,857元。

此外，發展商指，集團旗下住宅項目自撤辣至今已售出140伙，並套現逾25億元。