阿里雲：全球化智能化兩方面撐車業發展

阿里雲智能集團副總裁、汽車能源行業總經理李強出席活動時表示，「全球化布局+智能化創新」正雙輪驅動汽車產業發展，公司作為一家基礎設施公司，可以在全球化和智能化兩方面服務和支撐汽車行業發展。

他指出，全球汽車產業的變革才剛剛開始，認為全球化布局和智能化創新，是未來影響全球汽車產業格局的兩大因素。因為全球化布局決定了車企業務覆蓋的廣度，而車企產品護城河的深度，則取決於智能化創新。

他認為，2024年是「具車智能」的元年，不單會發生在「具身智能(Embodied AI)」之前，並一定會「誕生在中國車企」，而強大的基礎模型是具車智能的關鍵。

他解釋，「具車智能」除了自動駕駛之外，還有大模型上車，相關應用和大模型在整個車企廣泛的推廣，能更快地看到車智能的發展，起點或是從「To B」和「To C」的場景起步，而發展關鍵取決於大基礎模型，需要全規格、開源，「一個好的基礎大模型，在全球最核心的事情就是算力，第二是人才，第三是數據」。未來能夠在雲計算領域，將多款不同品牌和型號晶片異構在一起，提供一個大模型需要運作的算力。

目前，阿里雲通義千問開源了6個不同規模的Base和Chat模型，並同步放出了各尺寸模型對應的量化模型，未來將持續發揮「雲計算+AI」的整體技術優勢，支持中國汽車產業出海，並推動產業在電動化、網聯化、智能化方面突破。