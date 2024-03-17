受惠大型新盤開售　周末兩日共錄逾360宗新盤成交

受惠於九龍灣大型新盤首輪開售，一手市場於周六至周日(16及17日)兩日，錄得逾360宗成交，與對上周末約350宗相約。日出康城項目最新公布原價加推168伙。

●九龍灣泰峯首輪銷售即日沽出逾七成單位

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周日(17日)展開首輪銷售，以價單形式發售336伙。據市場消息指，項目即日售出約244宗，佔可供發售單位逾七成。集團董事總經理王惠貞表示，共有8組買家購入多於一伙單位。發展商將研究稍後加推價單及招標單位應市。

●日出康城SEASONS PLACE暫收近4,500票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，截至周日(17日)晚上約7時，兩日之內已累收近4,500張入票。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，鑑於市場反應良好，已加推價單2號，提供168伙，折實平均呎價約14,629元。新一批單位折實價介乎447.4萬至1,015.7萬元，折實呎價約13,851至17,747元。

●啟德維港1號三房售1,770萬元

●西南九龍維港滙周末兩日沽10伙

●MONACO MARINE撤辣至今累沽52伙

會德豐地產啟德MONACO MARINE撤辣至今累錄52宗成交，項目上載一張新銷售安排，涉及5個單位，均可享限時優惠「迎春接利是38,000元」現金回贈。MONACO MARINE今日(17日)連沽兩伙，包括低座C座2樓F室，實用面積約446方呎，兩房設計，售價1,118.2萬元，呎價約25,072元。另MONACO的1B座6樓F室，實用面積約435方呎，成交價1,022.4萬元，呎價約23,504元。新買家為專業人士，購入單位自住，並有意再次購買。

●洪水橋滙都I兩日累售約18伙

●沙田星凱‧堤岸周日沽出13伙 吸金1.5億

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(17日)售出13伙，套現逾1.5億元。 其中公開發售時段售出12伙，成交價介乎496.2萬至1,982.8萬元，套現逾1.25億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，是日售出1座49樓C室特色戶，實用面積1,072方呎，三房間隔，成交價以2,519.2萬元，呎價約23,500元。

●旺角利奧坊．首隅周末錄逾4,000個參觀人次