樓市交投反彈　長情業主劈價百萬沽貨

二手交投量谷底反彈，長情業主趁機劈價沽貨，沙田第一城細單位累減110萬元，剛以450萬元成交，持貨約40年帳面賺逾427萬元，單位升值約18.7倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園4座中層F室，實用面積約588方呎，三房間隔，享園景及山景，最新以636.8萬元成交，呎價約10,830元，新買家為用家。

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九龍區

●中原冼子軒指，牛頭角淘大花園J座低層5室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以445萬元易手，呎價約11,381元，原業主於2005年6月僅以62萬元購入單位，持貨近19年，帳面獲利383萬元，升值超過6倍。

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新界區

●中原伍錦基稱，沙田第一城3月錄約34宗買賣，包括43座高層A室，實用面積約284方呎，原先叫價560萬元，曾下調至540萬元，終以450萬元成交，呎價約15,845元，原業主1984年4月以22.8萬元購入，持貨約40年帳面賺約427.2萬元，升值約18.7倍。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍3月暫錄超過105宗二手買賣，沙田中心海寧大廈高層D室，實用面積約378方呎，兩房間隔，去年開價約580萬元，議價後以450萬元易手，呎價約11,905元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田河畔花園A座低層6室，實用面積約269方呎，一房間隔，望園景，單位放盤1年，叫價420萬元，累減72萬，減幅約17.1%，獲買家以348萬元承接，呎價約12,937元。

●中原姚枝榮稱，火炭銀禧花園7座低層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以530萬元沽出，呎價約10,392元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山曉峯灣畔3座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望市景，放盤10日，叫價640萬元，以588萬元沽出，減52萬元，呎價約11,737元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山海典灣3座高層G室，實用面積約476方呎，兩房間隔，望山景，單位放盤1年半，開價680萬元，獲買家以660萬元承接，呎價約13,866元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山新港城N座高層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，享海景，放盤4個月，原叫價538萬元，近日終減價至500萬元成交，減價38萬元，減幅約7.1%，呎價約14,837元。

●美聯黃少明表示，將軍澳慧安園2座中高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，叫價450萬元，放盤約1個月，獲得區內用家洽詢，終以445.6萬元購入自住，呎價約12,588元，原業主於2017年1月以450萬元購入，帳面微蝕約4.4萬元。

●美聯羅定康稱，將軍澳日出康城MARINI第3B座低層連平台特色單位銀主盤，實用面積約349方呎，一房間隔，連約246方呎露台，以500萬元獲承接自住，呎價約14,327元，單位約5年帳面貶值近100萬元。