東方日報B1：美6月減息機會六成　累降幅度或超預期

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，預計當局將再次按兵不動。根據反映利率期貨市場的FedWatch工具，目前市場預估6月開始減息的機率約接近六成，但具體時機仍取決於通脹與其他經濟數據的變化，有機會提前至5月或者反過來推遲至8月。安本高級經濟學家Luke Bartholomew接受本報訪問時則指出，本輪減息周期最終累積的減息幅度，可能會比市場預期的更大。

事實上，美國今年內減息已毋庸置疑，這不但是市場的共識，也是聯儲局自己的預測。由於今次公布議息結果的同時，聯儲局會發布反映官員對未來利率走勢預測的「點陣圖」，有助市場進一步了解當局的觀點。根據聯儲局主席鮑威爾的說法，接下來的貨幣政策行動將會基於經濟數據變化而決定，而近期由於通脹數據的反彈，市場開始逐漸傾向將今年內減息幅度預測從一厘下降至0.75厘。

不過，Bartholomew卻認為這影響不大，更為重要的是接下來面對減息周期，最終利率可能會跌至比市場預期更低的水平。他解釋稱，維持貨幣供需穩定的均衡利率(Equilibrium Rate)是由人口結構、資本需求等緩慢變化的因素所驅動。「我們的觀點是，許多因素都仍然表明，均衡利率在結構性的基礎上仍然非常低」，隨着時間的推移，這亦將推動政策利率趨於下行。

為何市場會低估減息幅度，部分原因在於對美國經濟「軟着陸」(在經濟沒有嚴重衰退的情況下讓通脹回落)的信心愈來愈大，甚至有所謂「不着陸」(經濟保持高增長而通脹回落)的說法。不過，Bartholomew用一句「飛機最終總要降落」來比喻經濟情況，指未來終有一天經濟會陷入衰退，所謂的「不着陸」只是暫時的，最終必然會有衰退出現。

財經界經常提及的一項「神準」經濟衰退指標，是所謂的「債息倒掛」(即短期國債孳息率高於長期)，該指標成功地預測了歷史上多次的經濟衰退，甚至獲視為最準確的衰退指標。不過，自2022年10月以來，3個月期與10年期的國債孳息率一直處於倒掛狀態，惟如今美國經濟卻依然未見衰退迹象。

針對此問題，他認為未來債息倒掛作為衰退指標的可信度將會被降級(Downgraded)。在他看來，債息倒掛只能說明目前貨幣政策已經相當緊絀，導致市場預期未來必然會減息。而收緊貨幣政策會否導致衰退，則要視乎經濟能否「軟着陸」。

至於應該用甚麼指標去衡量目前經濟衰退的風險，他指安本的研究團隊本身有一個整合了各項經濟數據的模型，用來判斷經濟情況的好壞。不過，若然非要他選擇一項最為關鍵的指標，目前而言，他覺得非農就業職位增長放緩，將會是最先反映經濟轉差的信號，並指從數據的前瞻性、準確度等各方面來衡量「很難找到另一個更可靠的數據」。

長遠而言，他預計美國的潛在經濟增長率會落在2%附近，並且較為傾向上行，原因是人工智能(AI)所帶來的變革仍有很大潛力。未來要視乎美國作為AI技術的領導者，到底能夠多大程度上享受AI帶來的好處，企業如何利用AI提升生產力等。至於下行風險則包括人口結構、政策轉向保護主義的可能性等。