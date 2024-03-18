【深度解構】下個AI戰場在那兒？英偉達預告：醫療健康領域

AI(人工智能)熱潮未見冷卻，市場則開始部署下一個「戰場」！AI晶片巨頭英偉達(Nvidia)醫療保健副總裁Kimberly Powell日前表示，英偉達的目標是為更多生物科技提供晶片、雲端基礎設施與其他工具。

雖然目前醫療保健並非英偉達最亮眼的業務，但並不代表他們不重視該領域。簡稱GTC的GPU Technology Conference是英偉達的年度盛事，即將於本周一(18日)展開，有90場活動與醫療保健/生命科學相關，排行各業務之首；超越汽車、雲端服務、硬件/半導體等一眾熱門領域。

事實上，就連英偉達行政總裁黃仁勳亦多次將數碼生物學(Digital Biology)稱為技術領域中「下一場驚人革命」，又指「必需學習使用電腦的時間已經過去，人類生物學才是未來」。

黃仁勳：英偉達非晶片企業

不過，早於2008年，黃仁勳就坦言，該企表面上確實是生產晶片，但他覺得英偉達從不是一間晶片公司，「而是幫助客戶解決複雜視覺計算問題的公司」；若將英偉達限定為晶片公司，「就會自動地認為電影、遊戲，甚至醫療和我們無關」。

近年英偉達連番推出新晶片，運算力不斷攀升；不過該企風險投資部門中很大一部分投資，都流向藥物研發方面，單計2023年，英偉達就投資了8間藥物開發的初創公司。

受惠於近年AI熱，英偉達市值飆升；Kimberly Powell曾在一個訪問中表示，「既然電腦輔助設計產業創造了第一間市值超過2萬億美元的公司，為何電腦輔助的藥物開發為何不能打造另一間市值萬億的企業？」

深度學習有利生物科技研發

除英偉達外，不同的科技巨頭都對生物醫藥領域使用AI技術抱有很大興趣，包括微軟(Microsoft)、亞馬遜等企均沾手醫藥領域。

其中，生物科技中能在數以億計的不同蛋白質序列及其底層結構上，使用深度學習(Deep learning)技術訓練AI模型，讓模型發現生物學規律，從而免卻過去使用真實模擬所需的昂貴計算；亦有機構也特意設計及建造超級電腦來處理這類問題。

黃仁勳曾稱，未來生命科學會像傳統行業一樣高度工程化；「當數據科學、AI和自動化的結合時，生物學會呈指數級改進，從而成為下一個『黃金賽道』」。