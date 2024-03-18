本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年03月18日 07:00
東網電視更多新聞短片
2024/03/18
●科聯系統(00046)●末期業績
●首佳科技(00103)●末期業績
●建滔集團(00148)●末期業績
●金蝶國際(00268)●末期業績
●華潤啤酒(00291)●末期業績
●閱文集團(00772)●末期業績
●中國鐵塔H(00788)●末期業績
●中國建築興業(00830)●末期業績
●億勝生物科技(01061)●末期業績
●中國利郎(01234)●末期業績
●特步國際(01368)●末期業績
●瑛泰醫療H(01501)●末期業績
●亞信科技(01675)●末期業績
●登輝控股(01692)●末期業績
●騰訊音樂-SW(01698)●末期業績
●保寶龍科技(01861)●末期業績
●海天國際控股(01882)●末期業績
●建滔積層板(01888)●末期業績
●彩客新能源(01986)●末期業績
●西部水泥(02233)●末期業績
●藥明康德H(02359)●末期業績
●巨騰國際(03336)●末期業績
●萬國國際礦業(03939)●末期業績
●越秀服務(06626)●末期業績
●金融壹賬通(06638)●末期業績
●中國鋁罐(06898)●末期業績
●思摩爾國際(06969)●末期業績
●濱海泰達物流H(08348)●末期業績
●弘浩國際控股(08375)●末期業績
●恒智控股(08405)●末期業績
●康方生物(09926)●末期業績
●華潤啤酒-R(80291)●末期業績
2024/03/19
●大酒店(00045)●末期業績
●美麗華酒店(00071)●末期業績
●思派健康(00314)●末期業績
●百富環球(00327)●末期業績
●南華集團控股(00413)●末期業績
●中國食品(00506)●末期業績
●遠大醫藥(00512)●末期業績
●金利來集團(00533)●末期業績
●上實城市開發(00563)●末期業績
●豐德麗控股(00571)●中期業績
●海螺環保(00587)●末期業績
●灣區發展(00737)●末期業績
●中國聯通(00762)●末期業績
●長江生命科技(00775)●末期業績
●同程旅行(00780)●末期業績
●高陽科技(00818)●末期業績
●英皇鐘錶珠寶(00887)●末期業績
●華能國際H(00902)●末期業績
●明源雲(00909)●末期業績
●海螺水泥H(00914)●末期業績
●港華智慧能源(01083)●末期業績
●南方錳業(01091)●末期業績
●麗豐控股(01125)●中期業績
●華潤醫療(01515)●末期業績
●民生教育(01569)●末期業績
●雅迪控股(01585)●末期業績
●中糧家佳康(01610)●末期業績
●小米集團-W(01810)●末期業績
●平安好醫生(01833)●末期業績
●中國飛機租賃(01848)●末期業績
●中通快遞-SW(02057)●末期業績
●利福中國(02136)●末期業績
●味丹國際(02317)●末期業績
●李寧(02331)●末期業績
●保誠(02378)●末期業績
●港燈-SS(02638)●末期業績
●中國罕王(03788)●末期業績
●時代天使(06699)●末期業績
●電子交易集團(08036)●末期業績
●小鵬汽車-W(09868)●末期業績
●永聯豐控股(09882)●末期業績
●灣區發展-R(80737)●末期業績
●小米集團-WR(81810)●末期業績
●李寧-R(82331)●末期業績
2024/03/20
●中華煤氣(00003)●末期業績
●電能實業(00006)●末期業績
●香港小輪(00050)●末期業績
●超媒體控股(00072)●末期業績
●吉利汽車(00175)●末期業績
●利基控股(00240)●末期業績
●亞證地產(00271)●末期業績
●上海石化H(00338)●末期業績
●陸氏(越南)(00366)●末期業績
●新絲路文旅(00472)●末期業績
●順誠(00531)●末期業績
●堡獅龍國際(00592)●末期業績
●惠記集團(00610)●末期業績
●悅達國際控股(00629)●末期業績
●嘉里建設(00683)●末期業績
●泰昇集團(00687)●末期業績
●騰訊控股(00700)●末期業績
●恒都集團(00725)●末期業績
●華潤電力(00836)●末期業績
●茂業國際(00848)●末期業績
●金朝陽集團(00878)●末期業績
●連達科技(00889)●末期業績
●中糧包裝(00906)●末期業績
●非凡領越(00933)●末期業績
●快手-W(01024)●末期業績
●長江基建(01038)●末期業績
●石藥集團(01093)●末期業績
●路勁(01098)●末期業績
●華住集團-S(01179)●末期業績
●新龍移動(01362)●末期業績
●三生製藥(01530)●末期業績
●信邦控股(01571)●末期業績
●天津銀行H(01578)●末期業績
●永勝醫療(01612)●末期業績
●復銳醫療科技(01696)●末期業績
●英恒科技(01760)●末期業績
●信達生物(01801)●末期業績
●中煤能源H(01898)●末期業績
●先聲藥業(02096)●末期業績
●藥明巨諾-B(02126)●末期業績
●瑞科生物B-H(02179)●末期業績
●東原仁知服務H(02352)●末期業績
●舜宇光學科技(02382)●末期業績
●佛朗斯股份(02499)●末期業績
●重慶機電H(02722)●末期業績
●晶門半導體(02878)●末期業績
●金邦達寶嘉(03315)●末期業績
●亨得利(03389)●末期業績
●中國澱粉(03838)●末期業績
●金山軟件(03888)●末期業績
●金山雲(03896)●末期業績
●京東健康(06618)●末期業績
●星盛商業(06668)●末期業績
●第四範式H(06682)●末期業績
●多想雲(06696)●末期業績
●太興集團(06811)●末期業績
●友誼時光(06820)●末期業績
●東瀛遊(06882)●末期業績
●運興泰集團(08362)●末期業績
●中國創意控股(08368)●末期業績
●K W NELSON GP(08411)●末期業績
●METROPOLIS CAP(08621)●末期業績
●東軟熙康(09686)●末期業績
●泡泡瑪特(09992)●末期業績
●康基醫療(09997)●末期業績
●吉利汽車-R(80175)●末期業績
●騰訊控股-R(80700)●末期業績
●快手-WR(81024)●末期業績
●京東健康-R(86618)●末期業績
2024/03/21
●長和(00001)●末期業績
●恒基地產(00012)●末期業績
●載通(00062)●末期業績
●新鴻基公司(00086)●末期業績
●恒基發展(00097)●末期業績
●興發鋁業(00098)●末期業績
●保利置業集團(00119)●末期業績
●五礦地產(00230)●末期業績
●瑞安房地產(00272)●末期業績
●東方海外(00316)●末期業績
●永泰地產(00369)●末期業績
●SOHO中國(00410)●末期業績
●富通科技(00465)●末期業績
●長城天下(00524)●末期業績
●中國中藥(00570)●末期業績
●北京北辰實業H(00588)●末期業績
●京東方精電(00710)●末期業績
●滬光國際-美元(00770)●末期業績
●惠理集團(00806)●末期業績
●利亞零售(00831)●末期業績
●盛源控股(00851)●末期業績
●偉仕佳杰(00856)●末期業績
●中國海洋石油(00883)●末期業績
●中石化冠德(00934)●末期業績
●中國移動(00941)●末期業績
●中信銀行H(00998)●末期業績
●恒安國際(01044)●末期業績
●長實集團(01113)●末期業績
●永利澳門(01128)●末期業績
●中廣核礦業(01164)●末期業績
●新礦資源(01231)●末期業績
●嘉士利集團(01285)●末期業績
●安莉芳控股(01388)●末期業績
●濠江機電(01408)●末期業績
●高偉電子(01415)●末期業績
●春泉產業信託(01426)●末期業績
●萬成集團(01451)●末期業績
●歐康維視生物-B(01477)●末期業績
●華營建築(01582)●末期業績
●ESR(01821)●末期業績
●九興控股(01836)●末期業績
●中集車輛H(01839)●末期業績
●同方友友(01868)●末期業績
●貓眼娛樂(01896)●末期業績
●建發國際集團(01908)●末期業績
●弘陽服務(01971)●末期業績
●瑞聲科技(02018)●末期業績
●上美股份H(02145)●末期業績
●建發物業(02156)●末期業績
●歸創通橋H-B(02190)●末期業績
●晶苑國際(02232)●末期業績
●美高梅中國(02282)●末期業績
●中國平安H(02318)●末期業績
●京信通信(02342)●末期業績
●中國電力(02380)●末期業績
●昇能集團(02459)●末期業績
●禪遊科技(02660)●末期業績
●復宏漢霖(02696)●末期業績
●久泰邦達能源(02798)●末期業績
●中國建築國際(03311)●末期業績
●永嘉集團(03322)●末期業績
●金力集團(03919)●末期業績
●盛業(06069)●末期業績
●陸控(06623)●末期業績
●INTERRA ACQ-Z(07801)●末期業績
●中彩網通控股(08071)●末期業績
●中國有贊(08083)●末期業績
●中國基礎能源(08117)●末期業績
●積木集團(08187)●末期業績
●駿傑集團控股(08188)●末期業績
●交大慧谷H(08205)●末期業績
●首都金融控股(08239)●末期業績
●靖洋集團(08257)●末期業績
●智傲控股(08282)●末期業績
●杰地集團(08313)●末期業績
●德斯控股(08437)●1季業績
●赤子城科技(09911)●末期業績
●移卡(09923)●末期業績
●智雲健康(09955)●末期業績
●綠城管理控股(09979)●末期業績
●衛龍美味(09985)●末期業績
●寶尊電商-W(09991)●末期業績
●中國海洋石油-R(80883)●末期業績
●中國移動-R(80941)●末期業績
●中國平安-R(82318)●末期業績
2024/03/22
●雲白國際(00030)●末期業績
●九龍建業(00034)●末期業績
●中星集團控股(00055)●末期業績
●香格里拉(亞洲)(00069)●末期業績
●大生地產(00089)●末期業績
●王氏國際(00099)●末期業績
●周生生(00116)●末期業績
●中國光大控股(00165)●末期業績
●盛洋投資(00174)●末期業績
●麗新國際(00191)●中期業績
●華商能源(00206)●末期業績
●利民實業(00229)●末期業績
●龍記集團(00255)●末期業績
●中國石油化工H(00386)●末期業績
●興利(香港)控股(00396)●末期業績
●葉氏化工(00408)●末期業績
●福田實業(00420)●末期業績
●新宇環保(00436)●末期業績
●麗新發展(00488)●中期業績
●貿易通(00536)●末期業績
●數字王國(00547)●末期業績
●深圳高速公路H(00548)●末期業績
●賽晶科技(00580)●末期業績
●中國外運H(00598)●末期業績
●鼎益豐控股(00612)●末期業績
●東銀國際控股(00668)●末期業績
●堅寶國際(00675)●末期業績
●意達利控股(00720)●末期業績
●A8新媒體(00800)●末期業績
●西證國際證券(00812)●末期業績
●國際精密集團(00929)●末期業績
●摩比發展(00947)●末期業績
●龍湖集團(00960)●末期業績
●大唐發電H(00991)●末期業績
●北青傳媒H(01000)●末期業績
●天津創業環保H(01065)●末期業績
●中國神華H(01088)●末期業績
●有線寬頻(01097)●末期業績
●國藥控股H(01099)●末期業績
●德林國際(01126)●末期業績
●中國服飾控股(01146)●末期業績
●四威科技(01202)●末期業績
●中國創新投資(01217)●末期業績
●TEAMWAY INTL GP(01239)●末期業績
●大唐環境H(01272)●末期業績
●偉志控股(01305)●末期業績
●RAFFLES INTERIOR(01376)●末期業績
●中國宏橋(01378)●末期業績
●上海復旦H(01385)●末期業績
●盛諾集團(01418)●末期業績
●中國天保集團(01427)●末期業績
●福壽園(01448)●末期業績
●恒投證券H(01476)●末期業績
●燕之星H(01497)●末期業績
●極兔速遞-W (01519)●末期業績
●邁科管業(01553)●末期業績
●MI能源(01555)●末期業績
●現代中藥集團(01643)●末期業績
●同仁堂科技H(01666)●末期業績
●東光化工(01702)●末期業績
●招金礦業H(01818)●末期業績
●植華集團(01842)●末期業績
●維港環保科技(01845)●末期業績
●泰和小貸H(01915)●末期業績
●達力普控股(01921)●末期業績
●北京汽車H(01958)●末期業績
●訓修實業(01962)●末期業績
●天寶集團(01979)●末期業績
●瀘州銀行H(01983)●末期業績
●陽光油砂(02012)●末期業績
●西王置業(02088)●末期業績
●騰盛博藥-B(02137)●末期業績
●蘇新服務H(02152)●末期業績
●芯智控股(02166)●末期業績
●佳兆業美好(02168)●末期業績
●東江集團控股(02283)●末期業績
●百宏實業(02299)●末期業績
●碩奧國際(02336)●末期業績
●昇柏控股(02340)●末期業績
●東瑞製葯(02348)●末期業績
●優品360(02360)●末期業績
●金川國際(02362)●末期業績
●魯商服務H(02376)●末期業績
●博奇環保(02377)●末期業績
●潤歌互動(02422)●末期業績
●凌雄科技(02436)●末期業績
●慧居科技H(02481)●末期業績
●K CASH集團(02483)●末期業績
●萬物雲H(02602)●末期業績
●新奧能源(02688)●末期業績
●紫金礦業H(02899)●末期業績
●中國波頓(03318)●末期業績
●美團-W(03690)●末期業績
●中智藥業(03737)●末期業績
●浩森金融科技(03848)●末期業績
●綠城中國(03900)●末期業績
●中海石油化學H(03983)●末期業績
●首創環境(03989)●末期業績
●洛陽鉬業H(03993)●末期業績
●同道獵聘(06100)●末期業績
●康利國際控股(06890)●末期業績
●百得利控股(06909)●末期業績
●德琪醫藥-B(06996)●末期業績
●匯財金融投資(08018)●末期業績
●易通訊集團(08031)●末期業績
●駿高控股(08035)●末期業績
●興業新材料(08073)●末期業績
●智易控股(08100)●末期業績
●揚宇科技(08113)●末期業績
●上海青浦消防H(08115)●末期業績
●國農金融投資(08120)●末期業績
●華億金控(08123)●末期業績
●G.A.控股(08126)●末期業績
●樹熊金融集團(08226)●末期業績
●星亞控股(08293)●中期業績
●海王英特龍H(08329)●末期業績
●阿仕特朗金融(08333)●末期業績
●REPUBLIC HC(08357)●末期業績
●NEXION TECH(08420)●末期業績
●名仕快相(08483)●末期業績
●威海銀行H(09677)●末期業績
●九毛九(09922)●末期業績
●GHW INTL(09933)●末期業績
●稀美資源(09936)●末期業績
●祖龍娛樂(09990)●末期業績
●美團-WR(83690)●末期業績
2024/03/23
●天業節水H(00840)●末期業績
●瑞和數智(03680)●末期業績