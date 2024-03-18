本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年03月18日 07:00
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    2024/03/18
    ●科聯系統(00046)●末期業績
    ●首佳科技(00103)●末期業績
    ●建滔集團(00148)●末期業績
    ●金蝶國際(00268)●末期業績
    ●華潤啤酒(00291)●末期業績
    ●閱文集團(00772)●末期業績
    ●中國鐵塔H(00788)●末期業績
    ●中國建築興業(00830)●末期業績
    ●億勝生物科技(01061)●末期業績
    ●中國利郎(01234)●末期業績
    ●特步國際(01368)●末期業績
    ●瑛泰醫療H(01501)●末期業績
    ●亞信科技(01675)●末期業績
    ●登輝控股(01692)●末期業績
    ●騰訊音樂-SW(01698)●末期業績
    ●保寶龍科技(01861)●末期業績
    ●海天國際控股(01882)●末期業績
    ●建滔積層板(01888)●末期業績
    ●彩客新能源(01986)●末期業績
    ●西部水泥(02233)●末期業績
    ●藥明康德H(02359)●末期業績
    ●巨騰國際(03336)●末期業績
    ●萬國國際礦業(03939)●末期業績
    ●越秀服務(06626)●末期業績
    ●金融壹賬通(06638)●末期業績
    ●中國鋁罐(06898)●末期業績
    ●思摩爾國際(06969)●末期業績
    ●濱海泰達物流H(08348)●末期業績
    ●弘浩國際控股(08375)●末期業績
    ●恒智控股(08405)●末期業績
    ●康方生物(09926)●末期業績
    ●華潤啤酒-R(80291)●末期業績
    2024/03/19
    ●大酒店(00045)●末期業績
    ●美麗華酒店(00071)●末期業績
    ●思派健康(00314)●末期業績
    ●百富環球(00327)●末期業績
    ●南華集團控股(00413)●末期業績
    ●中國食品(00506)●末期業績
    ●遠大醫藥(00512)●末期業績
    ●金利來集團(00533)●末期業績
    ●上實城市開發(00563)●末期業績
    ●豐德麗控股(00571)●中期業績
    ●海螺環保(00587)●末期業績
    ●灣區發展(00737)●末期業績
    ●中國聯通(00762)●末期業績
    ●長江生命科技(00775)●末期業績
    ●同程旅行(00780)●末期業績
    ●高陽科技(00818)●末期業績
    ●英皇鐘錶珠寶(00887)●末期業績
    ●華能國際H(00902)●末期業績
    ●明源雲(00909)●末期業績
    ●海螺水泥H(00914)●末期業績
    ●港華智慧能源(01083)●末期業績
    ●南方錳業(01091)●末期業績
    ●麗豐控股(01125)●中期業績
    ●華潤醫療(01515)●末期業績
    ●民生教育(01569)●末期業績
    ●雅迪控股(01585)●末期業績
    ●中糧家佳康(01610)●末期業績
    ●小米集團-W(01810)●末期業績
    ●平安好醫生(01833)●末期業績
    ●中國飛機租賃(01848)●末期業績
    ●中通快遞-SW(02057)●末期業績
    ●利福中國(02136)●末期業績
    ●味丹國際(02317)●末期業績
    ●李寧(02331)●末期業績
    ●保誠(02378)●末期業績
    ●港燈-SS(02638)●末期業績
    ●中國罕王(03788)●末期業績
    ●時代天使(06699)●末期業績
    ●電子交易集團(08036)●末期業績
    ●小鵬汽車-W(09868)●末期業績
    ●永聯豐控股(09882)●末期業績
    ●灣區發展-R(80737)●末期業績
    ●小米集團-WR(81810)●末期業績
    ●李寧-R(82331)●末期業績
    2024/03/20
    ●中華煤氣(00003)●末期業績
    ●電能實業(00006)●末期業績
    ●香港小輪(00050)●末期業績
    ●超媒體控股(00072)●末期業績
    ●吉利汽車(00175)●末期業績
    ●利基控股(00240)●末期業績
    ●亞證地產(00271)●末期業績
    ●上海石化H(00338)●末期業績
    ●陸氏(越南)(00366)●末期業績
    ●新絲路文旅(00472)●末期業績
    ●順誠(00531)●末期業績
    ●堡獅龍國際(00592)●末期業績
    ●惠記集團(00610)●末期業績
    ●悅達國際控股(00629)●末期業績
    ●嘉里建設(00683)●末期業績
    ●泰昇集團(00687)●末期業績
    ●騰訊控股(00700)●末期業績
    ●恒都集團(00725)●末期業績
    ●華潤電力(00836)●末期業績
    ●茂業國際(00848)●末期業績
    ●金朝陽集團(00878)●末期業績
    ●連達科技(00889)●末期業績
    ●中糧包裝(00906)●末期業績
    ●非凡領越(00933)●末期業績
    ●快手-W(01024)●末期業績
    ●長江基建(01038)●末期業績
    ●石藥集團(01093)●末期業績
    ●路勁(01098)●末期業績
    ●華住集團-S(01179)●末期業績
    ●新龍移動(01362)●末期業績
    ●三生製藥(01530)●末期業績
    ●信邦控股(01571)●末期業績
    ●天津銀行H(01578)●末期業績
    ●永勝醫療(01612)●末期業績
    ●復銳醫療科技(01696)●末期業績
    ●英恒科技(01760)●末期業績
    ●信達生物(01801)●末期業績
    ●中煤能源H(01898)●末期業績
    ●先聲藥業(02096)●末期業績
    ●藥明巨諾-B(02126)●末期業績
    ●瑞科生物B-H(02179)●末期業績
    ●東原仁知服務H(02352)●末期業績
    ●舜宇光學科技(02382)●末期業績
    ●佛朗斯股份(02499)●末期業績
    ●重慶機電H(02722)●末期業績
    ●晶門半導體(02878)●末期業績
    ●金邦達寶嘉(03315)●末期業績
    ●亨得利(03389)●末期業績
    ●中國澱粉(03838)●末期業績
    ●金山軟件(03888)●末期業績
    ●金山雲(03896)●末期業績
    ●京東健康(06618)●末期業績
    ●星盛商業(06668)●末期業績
    ●第四範式H(06682)●末期業績
    ●多想雲(06696)●末期業績
    ●太興集團(06811)●末期業績
    ●友誼時光(06820)●末期業績
    ●東瀛遊(06882)●末期業績
    ●運興泰集團(08362)●末期業績
    ●中國創意控股(08368)●末期業績
    ●K W NELSON GP(08411)●末期業績
    ●METROPOLIS CAP(08621)●末期業績
    ●東軟熙康(09686)●末期業績
    ●泡泡瑪特(09992)●末期業績
    ●康基醫療(09997)●末期業績
    ●吉利汽車-R(80175)●末期業績
    ●騰訊控股-R(80700)●末期業績
    ●快手-WR(81024)●末期業績
    ●京東健康-R(86618)●末期業績
    2024/03/21
    ●長和(00001)●末期業績
    ●恒基地產(00012)●末期業績
    ●載通(00062)●末期業績
    ●新鴻基公司(00086)●末期業績
    ●恒基發展(00097)●末期業績
    ●興發鋁業(00098)●末期業績
    ●保利置業集團(00119)●末期業績
    ●五礦地產(00230)●末期業績
    ●瑞安房地產(00272)●末期業績
    ●東方海外(00316)●末期業績
    ●永泰地產(00369)●末期業績
    ●SOHO中國(00410)●末期業績
    ●富通科技(00465)●末期業績
    ●長城天下(00524)●末期業績
    ●中國中藥(00570)●末期業績
    ●北京北辰實業H(00588)●末期業績
    ●京東方精電(00710)●末期業績
    ●滬光國際-美元(00770)●末期業績
    ●惠理集團(00806)●末期業績
    ●利亞零售(00831)●末期業績
    ●盛源控股(00851)●末期業績
    ●偉仕佳杰(00856)●末期業績
    ●中國海洋石油(00883)●末期業績
    ●中石化冠德(00934)●末期業績
    ●中國移動(00941)●末期業績
    ●中信銀行H(00998)●末期業績
    ●恒安國際(01044)●末期業績
    ●長實集團(01113)●末期業績
    ●永利澳門(01128)●末期業績
    ●中廣核礦業(01164)●末期業績
    ●新礦資源(01231)●末期業績
    ●嘉士利集團(01285)●末期業績
    ●安莉芳控股(01388)●末期業績
    ●濠江機電(01408)●末期業績
    ●高偉電子(01415)●末期業績
    ●春泉產業信託(01426)●末期業績
    ●萬成集團(01451)●末期業績
    ●歐康維視生物-B(01477)●末期業績
    ●華營建築(01582)●末期業績
    ●ESR(01821)●末期業績
    ●九興控股(01836)●末期業績
    ●中集車輛H(01839)●末期業績
    ●同方友友(01868)●末期業績
    ●貓眼娛樂(01896)●末期業績
    ●建發國際集團(01908)●末期業績
    ●弘陽服務(01971)●末期業績
    ●瑞聲科技(02018)●末期業績
    ●上美股份H(02145)●末期業績
    ●建發物業(02156)●末期業績
    ●歸創通橋H-B(02190)●末期業績
    ●晶苑國際(02232)●末期業績
    ●美高梅中國(02282)●末期業績
    ●中國平安H(02318)●末期業績
    ●京信通信(02342)●末期業績
    ●中國電力(02380)●末期業績
    ●昇能集團(02459)●末期業績
    ●禪遊科技(02660)●末期業績
    ●復宏漢霖(02696)●末期業績
    ●久泰邦達能源(02798)●末期業績
    ●中國建築國際(03311)●末期業績
    ●永嘉集團(03322)●末期業績
    ●金力集團(03919)●末期業績
    ●盛業(06069)●末期業績
    ●陸控(06623)●末期業績
    ●INTERRA ACQ-Z(07801)●末期業績
    ●中彩網通控股(08071)●末期業績
    ●中國有贊(08083)●末期業績
    ●中國基礎能源(08117)●末期業績
    ●積木集團(08187)●末期業績
    ●駿傑集團控股(08188)●末期業績
    ●交大慧谷H(08205)●末期業績
    ●首都金融控股(08239)●末期業績
    ●靖洋集團(08257)●末期業績
    ●智傲控股(08282)●末期業績
    ●杰地集團(08313)●末期業績
    ●德斯控股(08437)●1季業績
    ●赤子城科技(09911)●末期業績
    ●移卡(09923)●末期業績
    ●智雲健康(09955)●末期業績
    ●綠城管理控股(09979)●末期業績
    ●衛龍美味(09985)●末期業績
    ●寶尊電商-W(09991)●末期業績
    ●中國海洋石油-R(80883)●末期業績
    ●中國移動-R(80941)●末期業績
    ●中國平安-R(82318)●末期業績
    2024/03/22
    ●雲白國際(00030)●末期業績
    ●九龍建業(00034)●末期業績
    ●中星集團控股(00055)●末期業績
    ●香格里拉(亞洲)(00069)●末期業績
    ●大生地產(00089)●末期業績
    ●王氏國際(00099)●末期業績
    ●周生生(00116)●末期業績
    ●中國光大控股(00165)●末期業績
    ●盛洋投資(00174)●末期業績
    ●麗新國際(00191)●中期業績
    ●華商能源(00206)●末期業績
    ●利民實業(00229)●末期業績
    ●龍記集團(00255)●末期業績
    ●中國石油化工H(00386)●末期業績
    ●興利(香港)控股(00396)●末期業績
    ●葉氏化工(00408)●末期業績
    ●福田實業(00420)●末期業績
    ●新宇環保(00436)●末期業績
    ●麗新發展(00488)●中期業績
    ●貿易通(00536)●末期業績
    ●數字王國(00547)●末期業績
    ●深圳高速公路H(00548)●末期業績
    ●賽晶科技(00580)●末期業績
    ●中國外運H(00598)●末期業績
    ●鼎益豐控股(00612)●末期業績
    ●東銀國際控股(00668)●末期業績
    ●堅寶國際(00675)●末期業績
    ●意達利控股(00720)●末期業績
    ●A8新媒體(00800)●末期業績
    ●西證國際證券(00812)●末期業績
    ●國際精密集團(00929)●末期業績
    ●摩比發展(00947)●末期業績
    ●龍湖集團(00960)●末期業績
    ●大唐發電H(00991)●末期業績
    ●北青傳媒H(01000)●末期業績
    ●天津創業環保H(01065)●末期業績
    ●中國神華H(01088)●末期業績
    ●有線寬頻(01097)●末期業績
    ●國藥控股H(01099)●末期業績
    ●德林國際(01126)●末期業績
    ●中國服飾控股(01146)●末期業績
    ●四威科技(01202)●末期業績
    ●中國創新投資(01217)●末期業績
    ●TEAMWAY INTL GP(01239)●末期業績
    ●大唐環境H(01272)●末期業績
    ●偉志控股(01305)●末期業績
    ●RAFFLES INTERIOR(01376)●末期業績
    ●中國宏橋(01378)●末期業績
    ●上海復旦H(01385)●末期業績
    ●盛諾集團(01418)●末期業績
    ●中國天保集團(01427)●末期業績
    ●福壽園(01448)●末期業績
    ●恒投證券H(01476)●末期業績
    ●燕之星H(01497)●末期業績
    ●極兔速遞-W (01519)●末期業績
    ●邁科管業(01553)●末期業績
    ●MI能源(01555)●末期業績
    ●現代中藥集團(01643)●末期業績
    ●同仁堂科技H(01666)●末期業績
    ●東光化工(01702)●末期業績
    ●招金礦業H(01818)●末期業績
    ●植華集團(01842)●末期業績
    ●維港環保科技(01845)●末期業績
    ●泰和小貸H(01915)●末期業績
    ●達力普控股(01921)●末期業績
    ●北京汽車H(01958)●末期業績
    ●訓修實業(01962)●末期業績
    ●天寶集團(01979)●末期業績
    ●瀘州銀行H(01983)●末期業績
    ●陽光油砂(02012)●末期業績
    ●西王置業(02088)●末期業績
    ●騰盛博藥-B(02137)●末期業績
    ●蘇新服務H(02152)●末期業績
    ●芯智控股(02166)●末期業績
    ●佳兆業美好(02168)●末期業績
    ●東江集團控股(02283)●末期業績
    ●百宏實業(02299)●末期業績
    ●碩奧國際(02336)●末期業績
    ●昇柏控股(02340)●末期業績
    ●東瑞製葯(02348)●末期業績
    ●優品360(02360)●末期業績
    ●金川國際(02362)●末期業績
    ●魯商服務H(02376)●末期業績
    ●博奇環保(02377)●末期業績
    ●潤歌互動(02422)●末期業績
    ●凌雄科技(02436)●末期業績
    ●慧居科技H(02481)●末期業績
    ●K CASH集團(02483)●末期業績
    ●萬物雲H(02602)●末期業績
    ●新奧能源(02688)●末期業績
    ●紫金礦業H(02899)●末期業績
    ●中國波頓(03318)●末期業績
    ●美團-W(03690)●末期業績
    ●中智藥業(03737)●末期業績
    ●浩森金融科技(03848)●末期業績
    ●綠城中國(03900)●末期業績
    ●中海石油化學H(03983)●末期業績
    ●首創環境(03989)●末期業績
    ●洛陽鉬業H(03993)●末期業績
    ●同道獵聘(06100)●末期業績
    ●康利國際控股(06890)●末期業績
    ●百得利控股(06909)●末期業績
    ●德琪醫藥-B(06996)●末期業績
    ●匯財金融投資(08018)●末期業績
    ●易通訊集團(08031)●末期業績
    ●駿高控股(08035)●末期業績
    ●興業新材料(08073)●末期業績
    ●智易控股(08100)●末期業績
    ●揚宇科技(08113)●末期業績
    ●上海青浦消防H(08115)●末期業績
    ●國農金融投資(08120)●末期業績
    ●華億金控(08123)●末期業績
    ●G.A.控股(08126)●末期業績
    ●樹熊金融集團(08226)●末期業績
    ●星亞控股(08293)●中期業績
    ●海王英特龍H(08329)●末期業績
    ●阿仕特朗金融(08333)●末期業績
    ●REPUBLIC HC(08357)●末期業績
    ●NEXION TECH(08420)●末期業績
    ●名仕快相(08483)●末期業績
    ●威海銀行H(09677)●末期業績
    ●九毛九(09922)●末期業績
    ●GHW INTL(09933)●末期業績
    ●稀美資源(09936)●末期業績
    ●祖龍娛樂(09990)●末期業績
    ●美團-WR(83690)●末期業績
    2024/03/23
    ●天業節水H(00840)●末期業績
    ●瑞和數智(03680)●末期業績