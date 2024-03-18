奇點國峰向主要股東發行5.3億股抵銷1.855億元貸款

於2024年3月18日交易時段前，公司與認購人訂立認購協議，據此，公司已有條件同意配發及發行且認購人已有條件同意認購5.3億股新股份，認購價為每股0.35元，較股份於3月15日收市價0.51元折讓約31.37%，總代價1.855億元，將透過抵銷股東貸款項下的未償還本金1.855億元償還。於完成後，股東貸款結餘應為約1.6699億元。

於完成後，認購人及其一致行動人士於公司持股由24.54%增加至74.96%，認購人已就全面要約責任申請清洗豁免。

另外，董事會建議藉額外增設44億股新股份，將公司法定股本由1,200萬美元(分為6億股每股0.02美元的股份)增至1億美元(分為50億股每股0.02美元的股份)。