個別超級豪宅租值回勇　富豪山頂大宅平均月租逾207萬

白加道35號的3幢洋房租值由跌變升。

整項目合計租值2,490.24萬元，按年回升約3%，即每月租值約207.52萬元。

由長和系資深顧問李嘉誠持有的南區深水灣道79號大屋，最新租值903.6萬元，按年維持不變，最新平均每月租值75.3萬元。

另外，由絲寶集團梁亮勝持有的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房項目，最新租值為1,169.4萬元，按年亦下跌約3%，連續兩年下挫。