個別超級豪宅租值回勇 富豪山頂大宅平均月租逾207萬
2024年03月18日 10:48
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白加道35號的3幢洋房租值由跌變升。
香港租金持續回升，部分富豪持有的超級豪宅應課差餉租值同時向上。根據差餉物業估價署資料，新財政年度(2024至2025年)恒基地產(00012)創始人、人稱「四叔」的李兆基位於山頂白加道35號的3幢洋房租值由跌變升，1號屋租值最新報864萬港元，較去年840萬元，升約2.9%。其餘2號及3號屋，最新租值816萬及768萬元，按年分別上升約3%及約3.2%，而停車場部分則維持42.24萬元，連續3年不變。
整項目合計租值2,490.24萬元，按年回升約3%，即每月租值約207.52萬元。
由長和系資深顧問李嘉誠持有的南區深水灣道79號大屋，最新租值903.6萬元，按年維持不變，最新平均每月租值75.3萬元。
而騰訊控股(00700)主席馬化騰的南區大浪灣道13號，最新租值1,281萬元，連續兩年維持不變，料繼續成為香港租值最大的單一洋房項目，平均每月租值106.75萬元。
另外，由絲寶集團梁亮勝持有的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房項目，最新租值為1,169.4萬元，按年亦下跌約3%，連續兩年下挫。
分層豪宅方面，阿里巴巴(09988)創始人馬雲的中半山Branksome Crest複式單位，新租值428.76萬元，按年維持不變。