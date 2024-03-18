舖市頹勢！北上消費成風　本港核心區個別地舖跌租34%

疫後全面通關，旅客帶動本港整體零售市場氣氛向好，惟港人北上消費成風，內地個人遊消費模式改變，核心區仍有個別街舖租金持續向下。據最新公布的2024至2025財政年度應課差餉租值資料，銅鑼灣有地舖租值跌幅達約兩成，而尖沙咀更有舖位租值大跌逾34%。

差餉物業估價署周一(18日)公布的下年度應課差餉租值資料顯示，銅鑼灣紀利佐治街1號金百利中心地下1號舖，2024至2025年度的租值約292.8萬港元，較本年度再跌約20%，已連挫4個年度，較疫情爆發前的2019年度，低約63.6%。該舖高峰期租值曾高達1,182萬元。

而區內羅素街8號及毗鄰金朝陽中心個別地舖，則由連跌4個年度，最新年度估值轉為未有升跌，反映該街道租金跌勢喘定，但仍比疫情爆發前的年度低逾60至逾70%。至於曾為本港呎租最貴的同區景隆街地舖，租值錄得連跌4年後反彈，其中，該街道的A2號迷你舖，最新租值約57.6萬元，按年度上升約兩成，惟較疫情前低約65.2%。

另方面，旅客重點購物區的尖沙咀，區內個別大型舖位租值跌幅仍然驚人。區內廣東道2A號的1881 HERITAGE地下G12及G13舖，下年度最新租值約708萬元，按年度顯著下跌約34.4%，較2019年度仍低約75.2%。至於同區由國際電話品牌租用的廣東道100號彩星集團中心地舖及1樓等，最新租值均維持不變。

至於鄰近內地的上水舖位租值跌幅罕見出現雙位數。其中，龍琛路78號地下及閣樓，下年度租值約136.8萬元，較本年度大幅下跌約23.5%，並已連挫4個年度。而元朗教育路2號及大棠路34號地下1號舖，最新租值約190.8萬元，按年度亦顯著下跌約15%。