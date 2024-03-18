長沙灣佳悅增23伙折扣　變相較1年半前減價逾2成

佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝稱，是次應因市況減價，為遷就市場，售價不宜與市場脫節。減價23個單位實用面積199至289方呎，包括15伙開放式及8伙一房戶，折實價介乎286.02萬至444.34萬元，折實呎價由13,849元至16,233元。項目將於本周五(22日)作新一輪推售。

中原地產九龍董事劉瑛琳稱，佳悅已屆現樓，曾錄每方呎租金達50元。發展商亦開出全面撤辣驚喜價，更新價單迎接「走辣市」，料可吸引上車客及投資收租客進駐。

項目採單幢設計，全盤提供115伙，包括69伙開放式單位及46伙一房單位，實用面積介乎178至289方呎。資料顯示，項目於2022年6月底推出首張價單，50伙的折實平均呎價約19,493元。期後項目在同年7月開售，迄今售出約42伙，平均成交呎價約19,495元，套現約1.9億元。