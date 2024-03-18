特步：今年銷售目標增長不少於10%　K-Swiss暫緩在港開旗艦店

集團主席兼行政總裁丁水波補充，儘管疫後其他消費復甦有點不似預期，不過體育用品仍有增長，加上國策下推動運動產業發展，希望2024年繼續保持良好；又預告旗下數個品牌會繼續在香港開啟新業務。

楊鷺彬指，旗下品牌K-Swiss日前在港開設全新形象店，所售產品會較其他分店高級；考慮到租金及經濟情況等因素，在港開旗艦店的計劃將會延遲。他透露，K-Swiss與Palladium(帕拉丁)的品牌重塑已經完成，計劃進一步部署國內市場，料2025年或可完成收支平衡。

他又指，由於現時經濟環境不同，早期集團的「五年計劃」將會擱置，認為目前集團規模來說，「有營業增長已很難得，最重要是保持庫存健康及有盈利」；下一步會部署Saucony(索康尼)來港開展業務。