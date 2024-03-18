汪敦敬：「撤辣」後樓價是升是跌？關鍵在...

「撤辣」徹底改變了樓市現況和未來發展，現根據撤辣後一周的市況作以下分享和評估：

（1）成交大增

不論一、二手和多個板塊成交比宣布「撤辣」前普遍也錄得三倍以上的增長！

（2）買家種類大增

實施了13年多的樓市辣招，分段曾凍結了多項購買力，「撤辣」正好將抑壓的購買力釋放出來，而最影響深遠及之後長做長有的客源，包括原本需高成本入市的海外人士！現在已可與港人一樣的成本入市！

而炒家亦解放出籠，這個客源是會不斷無限擴張下去，直至下次再出「辣招」為止！

當然已擁有物業的人士也可再買房地產作收租養老！這是最值得放寬和對整體社會有貢獻的！暫停壓力測試亦會增加了一些原本過不到壓力測試的買家。

（3）二手放盤量必然大增！

撤辣後的樓價是升是跌，其實是放盤量增加和增加的成交量對沖！若放盤量增加多於成交量，樓價應該下跌！相反就應該上升！一切應看數據反映！

筆者認為今次撤辣做得徹底，所以中短期增加的購買力很大機會會多過增加的放盤量！

總結來說，雖然民間近年悲情濃烈如驚弓之鳥，需要一些時間回復入市的勇氣和膽量，但是香港的購買力從沒有消失，而且是不斷累積且愈來愈多！香港的M3有逾17萬億港元，其中4萬億港元是過去兩年在市場新吸納去做定期存款，並可將全港住宅的按揭貸款還清兩次，這種後續的購買力隨着定期存款的息口下降及收租回報率上升，會逐漸流入香港樓市，不容小覷！

祥益地產總裁 汪敦敬