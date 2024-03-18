金發局倡港府以身作則　公共事業用區塊鏈技術

為促進區塊鏈技術在港應用，港府旗下智庫香港金融發展局建議，從3方面制定政策，分別是完善區塊鏈技術相關規例制定、調整與監督；政府參與及策略支持；提升大眾意識及加強技術能力，另倡議政府應以身作則，對自身業務進行數碼轉型，在公用事業中，率先運用區塊鏈技術，以鼓勵廣泛採用。

報告提到，全球金融科技區塊鏈市場的規模預計從2022年的14億美元，增長至2030年超過 430億美元，複合年增長率將超過53%。金發局認為，應以一個協作模式應對與其相關的挑戰，從而把握區塊鏈技術所帶來的機遇。

就完善區塊鏈技術相關規例制定、調整與監督，金發局指出，借鑒其他地區的經驗，展開公開諮詢是制定高效及靈活的數碼轉型藍圖的關鍵一步，建議針對制定數碼化發展策略藍圖進行業界諮詢，而為了培育以區塊鏈為基礎的金融服務生態系統，制定行業內明確的策略方向、監管的清晰度和一致性，建議成立專責工作小組，整合區塊鏈應用的開發和監管。

至於提升大眾意識及加強技術能力方面，金發局建議，透過針對性的推廣和協作措施，提高大眾對區塊鏈生態系統的了解和香港的國際形象，另透過會議、講座、培訓以及整合本地和全球專業知識，將香港建立成區塊鏈和新興技術培訓、研究和科技素養的區域中心。

金發局主席李律仁表示，香港要成為全球創新科技中心，必須培育有利環境和人才培訓，以為此領域長遠持續發展奠定堅實基礎。透過公私營機構伙伴多方協同合作，協助香港把握科技發展帶來的機遇，將加強香港作為科技創新樞紐的地位。