中證監：恒大許家印財務造假　終身禁入證券市場

依據《證券法》規定，責令恒大地產改正，給予警告，並處以1,000萬元人民幣(下同)的罰款；對許家印給予警告，並處以500萬元的罰款；作為實際控制人組織、指使上述行為，處以1,000萬元的罰款。對夏海鈞給予警告，並處以500萬元的罰款；對潘大榮、潘翰翎給予警告，並分別處以300萬元的罰款；對柯鵬給予警告，並處以100萬元的罰款；對錢程給予警告。

中證監指，許家印決策並組織實施財務造假，手段特別惡劣，情節特別嚴重，夏海鈞組織安排編制虛假財務報告，手段特別惡劣，情節特別嚴重；根據相關法規規定，證監會會擬決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施。

恒大地產：放棄申辯

另外，恒大地產發公告稱，公司將持續關注上述事項的進展情況，就本次處罰放棄陳述、申辯和聽證的權利，本次行政處罰最終以中證監作出的正式行政處罰及市場禁入決定為準。