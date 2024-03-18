周樂樂：比特幣新高後　或成低吸機會

過去一周，虛擬資產市場創下新高後回調，截至3月11日，比特幣當周由69032美元跌至68343美元，下跌1%；以太幣由3882美元跌至3641美元，跌幅6.21%。起初促使市場上漲的動力現在似乎已經耗盡，美國現貨比特幣ETF繼續成為比特幣需求的重要支撐。

從技術指標而言，現在正處於今年比特幣大幅波動的邊緣，過去一周的盤面出現修正。牛市無法一直持續，市場需要休息。基於價格行為與當前的市場結構，比特幣價格在突破ATH時觸及強勁阻力區，大量止盈出場形成拋壓。而多頭也有理由期望在價格進一步增長之前稍微削弱，以更優惠的價格開倉。

ETF方面，X Research的3月15日數據顯示，隨着比特幣價格從最新歷史高點大幅回落，美國現貨比特幣ETF周四的淨流入放緩至本月最低水準。這可能會被視為市場對比特幣的興趣減弱的信號，影響投資者的預期，減少對比特幣的持有或投資，贖回自身認購的比特幣ETF份額，導致盤面出現較大的賣壓。

監管動向方面，拜登政府發布了2025年預算草案，其中包括對數字資產實施一系列監管措施的規定。預計到2025年針對數字資產的擬議規則將產生近100億美元的額外稅收收入。其中，預計僅在2025財年，對數字資產應用洗錢規則即可籌集超過10億美元的稅收；將數字資產納入按市價計價規則(該規則要求按證券當前市場價值而非購買價格徵稅)預計將在同年額外產生80億美元的收入。此外，該提案還對加密採礦業務徵收消費稅。

機構動向方面，據The Block報道，灰度公司上周二向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格，以註冊其新的迷你版灰度比特幣信託(G比特幣)，名為「Gray scale Bitcoin Mini Trust」，股票代碼為「比特幣」，旨在成為G比特幣的「分拆」。根據其檔，迷你版的G比特幣預計將為持有者提供額外的比特幣風險敞口，而毋須支付額外的稅款。

展望後市，虛擬資產市場可能會遇到一些重要的宏觀經濟逆風和負面的技術性因素，例如日本利率或將加息至0%，結束2013年來的超寬鬆貨幣政策，衝擊包括虛擬資產全球其他風險資產。在此之後，虛擬資產市場可能會見證下一輪上漲。

勝利證券副首席運營官 周樂樂