移居日本業主回港賣居屋　將軍澳未補價三房售342萬

撤辣市旺，移民業主專程回港賣樓，放盤不足3個月，劈價約18%，未補價第二市場以342萬元沽出將軍澳居屋三房單位，低市價約1成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●世紀21將軍澳魏仕良稱，上述將軍澳居屋為顯明苑低層3室，實用面積約607方呎，為三房間隔，望內園景，原業主移居日本工作多年，趁撤辣專程回港賣樓，放盤不足3個月，減價約18%，外區綠表買家以342萬元承接，呎價約5,634元，低市價約10%。

●中原柯勇稱，將軍澳中心3月暫錄約11買賣，屋苑3座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，以790萬元易手，呎價約16,989元，原業主於2010年11月以375萬元購入。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月暫錄近60宗二手買賣，其中泓碧5座中層C室，實用面積約319方呎，一房間隔，開價約540萬元，議價後以520萬元易手，呎價約16,301元，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約48萬元離場。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山中心1座低層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，享海景，放盤兩個月，叫價528萬元，成交價480萬元，減幅約9.1%，呎價約13,187元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒1座低層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，放盤4個月，原叫價720萬元，獲買家洽購以680.8萬元成交，呎價約17,323元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城37座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約430萬元，日前議價後以410萬元易手，呎價14,437元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田花園城3期雅芝苑中層A室，實用面積約348方呎，兩房間隔，去年8月開價約540萬元，日前議價後以418萬元易手，呎價約12,011元，新買家為上車客。

●中原黃一鋒表示，大圍3月暫錄約45宗二手買賣，其中柏傲莊II的7A座中層B室，實用面積約690方呎，套三房間隔，去年9月開始叫價約1,690萬元，今年2月時調整至1,390萬元，最終以1,350萬元沽出，呎價約19,565元。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間12座低層G室，實用面積約714方呎，三房間隔，享山景，最終以830萬元成交，呎價約11,625元，屋苑現時有45個放盤，入場價450萬元。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水3月暫錄約93宗二手買賣，超上月全月宗數約75%，粉嶺花都廣場10座高層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約430萬元，議價後以428萬元易手，呎價約11,568元。

●中原賴作智稱，上水蔚翠花園5座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，月初放盤叫價約518萬元，最終以470萬元易手，呎價約8,545元，新買家為區內客。

●中原王勤學指，元朗3月交投重上百宗，累錄約113宗二手買賣，Grand YOHO的5座高層G室，實用面積約539方呎，兩房間隔，減價15萬元，以845萬元易手，呎價約15,677元，成交價創同類型單位8個月新高，持貨近3帳面仍蝕155萬元。

●世紀21天生置黃偉祺表示，屯門浪濤灣7座中層A室，實用面積約934方呎，三房間隔，望海景，叫價950萬元，獲同區用家即睇即買，連車位以880萬元成交，呎價約9,422元，原業主於2018年6月以1,128萬元購入，逾5年帳面虧蝕248萬元，跌價約22%。

●中原曾慧敬稱，屯門偉景花園B座中層A室，實用面積約378方呎，兩房間隔，叫價360萬元，議價後以346.8萬元沽出，呎價約9,175元，新買家屬區內換樓客，原業主於2021年3月以420萬元入市，持貨約3年帳面蝕73.2萬元，貶值約17%。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO Town第3座高層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享內園景，叫價580萬元，減價5萬元，以575萬元沽出，呎價約13,279元，新買家入市作長線收租。

●美聯馮根明稱，元朗玉龍樓中層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，叫價350萬元，放盤約兩個月，區內投資者以320萬元購入，呎價約11,111元，原業主於2017年以343.8萬元購入，約7年帳蝕23.8萬元。

●利嘉閣朱子華指，元朗朗晴居9座高層E室，實用面積約739方呎，套三房間隔，享園景，以668萬元成交，呎價約9,039元，原業主於1999年以295萬元買入，帳面獲利約373萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑F座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客見原業主願意調整價格，減價15萬元，未補價第二市場以435萬元購入自住，呎價約6,692元。

●中原李建華表示，荃灣3月錄約160宗二手買賣，包括海濱花園6座低層F室，實用面積約497方呎，三房間隔，開價530萬元，減價75萬元或約14%，以455萬元沽出，呎價約9,155元，原業主2020年10月以586萬元買入，帳面蝕131萬元，或貶值約22%

●中原丘漢偉指，荃灣麗城花園2期3座低層D室，實用面積約668方呎，套三房間隔，去年11月開價668萬元，本月進一步減至580萬元，最終再減52萬元，以528萬元沽出，呎價約7,904元。

●中原蔡偉明指，青衣過去周末錄約13宗二手買賣，包括海欣花園3座高層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，去年10月叫價750萬元，12月減至698萬元，終以643.8萬元沽出，呎價約11,835元，累減106.2萬元。

●中原陳偉業表示，東涌3月錄約54宗二手買賣，較上月全月增逾1倍，映灣園已錄約25宗，其中3座高層D室，實用面積約636方呎，三房間隔，叫價668萬元，減價至638萬元成交，呎價約10,031元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒7座極高層C及D室，實用面積約948方呎，套三房間隔，另設儲物房，擁海景，開價1,700萬元，現累減120萬元，以1,580萬元沽出，呎價約16,667元，新買家為同區客。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園12座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以608萬元易手，呎價約10,270元。

●香港置業張仲賢表示，大角咀港灣豪庭6座中層A室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以550萬元放盤約6個月後，獲區內客接洽，雙方經議價後以約510萬元成交，呎價約15,644元，新買家為投資客。

●利嘉閣曾淑貞稱，紅磡半島豪庭5座高層F室，實用面積約569方呎，兩房間隔，首置客與業主洽購，單位原先叫價1,090萬元，經雙方議價後，以1,060萬元成交，呎價約18,629元。

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港島區

●中原沈興和表示，堅尼地城泓都1座低層A室，實用面積約651方呎，套三房間隔，去年連租約叫價1,450萬元，直至今年初交吉，叫價調整至1,400萬元，最終以1,350萬元沽出，呎價約20,737元，新買家為內地客。

●利嘉閣黃祥湧稱，西半山樂信臺1座低層B室，實用面積約820方呎，套三房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，單位原以1,550萬元放售，終以1,400萬元成交，呎價約17,073元。

●中原胡洛勇表示，西半山樂信臺2座中層D室，實用面積約1,057方呎，套三房間隔，最新以2,110萬元成交，呎價約19,962元，新買家為用家。

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