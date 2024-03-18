美股道指升156點　Apple漲逾2%

美股周一早段向好，道指升156點，報38,871點；標指升50點，報5,167點；納指升222點，報16,195點。港股夜期報16,725點，跌31點；低水12點。

市場不斷推遲對聯儲局首次減息時間點的預期，外媒一項針對38位權威經濟學家的調查顯示，多數學者都認為聯儲局要待9月才會減息，比起反映利率期貨市場的FedWatch工具顯示的6月還要晚；更有逾三分之二的經濟學家估計，當局今年內只會減息兩次或更少。

哈佛大學經濟學家、曾任美國國家經濟委員會主任的Jason Furman表示，聯儲局的確有減息的意願，但「預計對抗通脹的最後一段路會相當頑固」。而由於減息預期推遲，美國國債的孳息率近期亦顯著回升，10年期債息亦已回到4.3厘以上。一直看淡美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson則指出，4.35厘將會是10年期債息的重要技術關口。

Wilson認為，去年底美股因為債息下跌而展開了一輪升勢，如今正要測試股市是否仍然對息口敏感，4.35厘的關鍵位將會是考驗美股能否捱住高息影響的水平。

企業消息方面，網約車公司Uber與澳洲的士業界達成和解，賠償2.72億澳元（折合近14億港元），為澳洲史上第五大集體訴訟和解方案。Uber股價早段曾升0.37%。

在人工智能(AI)發展方面一直未有重大消息的蘋果公司(Apple Inc.)，有傳正打算引入競爭對手的「Gemini」AI模型到iPhone，亦有指其與OpenAI亦正在洽談當中，惟尚未能確認最終會引入哪些AI。Apple股價早段曾升2.18%。