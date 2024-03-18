一手樓競爭激烈 3樓盤周五推售共277伙
2024年03月18日 22:05
東網電視更多新聞短片
新盤市場氣氛熾熱，發展商爭相推盤，至少3個樓盤已落實於本周五(22日)展開銷售，合計涉及約277伙。當中，旺角新盤首輪出售68伙，折實價由437.36萬元起。
●旺角利奧坊．首隅加推25伙 周五首輪賣68伙
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，周一(18日)公布加推價單2號，提供25伙，折實平均呎價約19,047元，較首張價單僅高約0.8%。發展商指，扣除景觀樓層等因素後，是次屬原價加推，並同步落實周五(22日)展開首輪銷售，發售68伙。價單2號包括17伙一房戶及8伙兩房單位，實用面積由252至353方呎，折實價由472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385起。
●日出康城第12A期SEASONS PLACE3日累收近6,000票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，過去3日累計接獲近6,000張入票，按已推出兩張價單計共298伙計，暫錄超額認購逾19倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快周二(19日)加推新一批單位，有機會同步公布首輪銷售安排。現時接獲的登記中，用家及首置客佔約六成，大多有意購入一房單位。
●啟德澐璟單日連沽兩伙三房 吸金逾5,500萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(18日)再錄兩宗成交，皆為5座A室，實用面積902方呎，屬三房一套連儲物房間隔。其中，5座20樓A室以2,867萬元成交，呎價約31,785元。而5座17樓A室則以2,660.9萬元沽出，呎價為29,500元。全盤累售129伙，套現近61.8億元。
●港島南岸第1期晉環連平台戶售2,560萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(18日)以招標形式售出第1B座5樓A室，實用面積921方呎，連100方呎平台，三房一套間隔，成交價2,560.4萬元，呎價為27,800。項目至今已售出逾693伙，套現逾144億元。
●啟德維港1號單日沽8伙 共涉逾1億元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周一(18日)錄得8宗成交，單日套現逾1.03億元。是日售出的單位成交價介乎872.2至1,962萬元。當中，1A座35樓G室，實用面積765方呎，三房一套連工人套間隔，以1,912.4萬元成交，呎價約24,999元。
●長沙灣佳悅上調23伙折扣 個別變相劈三成
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周一(18日)修訂4張價單，上調23伙的折扣率至33%，折實平均呎價約14,994元，個別單位劈價更達三成。減價23個單位實用面積199至289方呎，包括15伙開放式及8伙一房戶，折實價介乎286.02萬至444.34萬元，折實呎價由13,849元至16,233元。項目將於本周五(22日)作新一輪推售。
●西半山大學閣三房呎價約38,636元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，今(18日)招標售出2座3樓A室，實用面積1,584方呎，屬三房三套間隔，成交價為6,120萬元，呎價約38,636元。據悉，買家為內地用家。而項目自上周起已接連沽出5伙單位，共套現逾3.2億元。
●內地專才斥861萬元購入何文田站瑜一一房戶
華懋集團發展的何文田站瑜一，周一(18日)沽出第1B座15樓E室，實用面積364方呎，屬一房間隔，成交價861.13萬元，呎價約23,657元。市場消息指，買家為內地專才，於撤辣後有意購入單位作自住用途。整個瑜一系列項目，至今已累售452伙，套現近78億元。
●西營盤15 WESTERN STREET累計套現9.5億元
萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET於周一(18日)錄1宗正式買賣合約，項目所有銷售安排中可供出售單位全部售罄，套現逾9.5億港元。據成交紀錄冊，上述簽訂正式買賣合約單位為23樓D室，實用面積213方呎，於上周一(11日)以698.2萬元售出，呎價約32,779元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,272萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周一(18日)再沽3伙，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目5座43樓D室，實用面積676方呎，三房設計，享城門河景，以1,272.9萬元售出，呎價約18,830元。該盤於約半個月沽出183伙，銷售額約20億元。項目昨日加推5伙，折實入場費692.1萬元起，將於周四(21日)起發售。
●屯門NOVO LAND第2A期加推168伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨(17日)上載全新價單6號，提供168伙，折實平均呎價約13,923元，較對上一張於去年11月推出的價單5號高約0.2%，料屬原價加推。項目同日落實周五(22日)起發售186伙。價單6號的單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎238至691方呎，折實價介乎340.93萬至918.42萬元，折實呎價由12,706至15,254元。
●何文田加多利峯複式戶終止交易
據項目成交紀錄冊，大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，周一(18日)錄得複式單位終止交易個案，為28樓及29樓複式A室，實用面積2,140方呎，三房連書床間隔，連826方呎天台，曾於2019年3月連車位以8,000萬元雙破價售出，當時呎價約37,383元，買家購入時可享「優先入住」優惠，惟交易已列明已終止。
●西營盤藝里坊‧1號加推10伙 折實平均呎價2.7萬元
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧1號，於3月已累售27伙，吸金逾1.7億元。項目於周一(18日)上載價單9號，提供10伙，折實平均呎價約27,303元。該批單位實用面積介乎224至230方呎，扣除23%折扣後，折實價由581.88萬至656.5萬元，折實呎價約25,977至28,593元。當中，售價及呎價最低為20樓H室，實用面積224方呎，開放式戶。
●屯門緹岸增4%折扣優惠
恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門緹岸(前稱為恆大‧珺瓏灣)，周一(18日)修訂價單，增設4%的「財政預算案」折扣優惠，變相減價。