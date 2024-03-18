一手樓競爭激烈　3樓盤周五推售共277伙

新盤市場氣氛熾熱，發展商爭相推盤，至少3個樓盤已落實於本周五(22日)展開銷售，合計涉及約277伙。當中，旺角新盤首輪出售68伙，折實價由437.36萬元起。

●旺角利奧坊．首隅加推25伙 周五首輪賣68伙

●日出康城第12A期SEASONS PLACE3日累收近6,000票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，過去3日累計接獲近6,000張入票，按已推出兩張價單計共298伙計，暫錄超額認購逾19倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快周二(19日)加推新一批單位，有機會同步公布首輪銷售安排。現時接獲的登記中，用家及首置客佔約六成，大多有意購入一房單位。

●啟德澐璟單日連沽兩伙三房 吸金逾5,500萬元

●港島南岸第1期晉環連平台戶售2,560萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(18日)以招標形式售出第1B座5樓A室，實用面積921方呎，連100方呎平台，三房一套間隔，成交價2,560.4萬元，呎價為27,800。項目至今已售出逾693伙，套現逾144億元。

●啟德維港1號單日沽8伙 共涉逾1億元

●長沙灣佳悅上調23伙折扣 個別變相劈三成

●西半山大學閣三房呎價約38,636元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，今(18日)招標售出2座3樓A室，實用面積1,584方呎，屬三房三套間隔，成交價為6,120萬元，呎價約38,636元。據悉，買家為內地用家。而項目自上周起已接連沽出5伙單位，共套現逾3.2億元。

●內地專才斥861萬元購入何文田站瑜一一房戶

華懋集團發展的何文田站瑜一，周一(18日)沽出第1B座15樓E室，實用面積364方呎，屬一房間隔，成交價861.13萬元，呎價約23,657元。市場消息指，買家為內地專才，於撤辣後有意購入單位作自住用途。整個瑜一系列項目，至今已累售452伙，套現近78億元。

●西營盤15 WESTERN STREET累計套現9.5億元

萬科香港旗下西營盤15 WESTERN STREET於周一(18日)錄1宗正式買賣合約，項目所有銷售安排中可供出售單位全部售罄，套現逾9.5億港元。據成交紀錄冊，上述簽訂正式買賣合約單位為23樓D室，實用面積213方呎，於上周一(11日)以698.2萬元售出，呎價約32,779元。

●沙田星凱‧堤岸三房售1,272萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周一(18日)再沽3伙，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目5座43樓D室，實用面積676方呎，三房設計，享城門河景，以1,272.9萬元售出，呎價約18,830元。該盤於約半個月沽出183伙，銷售額約20億元。項目昨日加推5伙，折實入場費692.1萬元起，將於周四(21日)起發售。

●屯門NOVO LAND第2A期加推168伙

●何文田加多利峯複式戶終止交易

據項目成交紀錄冊，大鴻輝興業旗下何文田加多利峯，周一(18日)錄得複式單位終止交易個案，為28樓及29樓複式A室，實用面積2,140方呎，三房連書床間隔，連826方呎天台，曾於2019年3月連車位以8,000萬元雙破價售出，當時呎價約37,383元，買家購入時可享「優先入住」優惠，惟交易已列明已終止。

●西營盤藝里坊‧1號加推10伙 折實平均呎價2.7萬元

●屯門緹岸增4%折扣優惠