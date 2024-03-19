林嘉麒：港股弱勢困局　有望扭轉

恒生指數終於突破100天平均線，上周更一度上衝17,200點水平。儘管近日再度回試至100天線支持，惟形勢總算與早前一直積弱的港股大大不同。暫時來看，投資者短期不宜看得太淡。事實上，17,000點是去年10月及11月的重要支持，卻在11月的期指結算日失守，自始走弱直到今年1月跌至14,794點見底。由於支持變阻力，因此要真正企穩17,000點以上並不是一朝一夕可以做到，或需要反覆測試上方阻力多次。

美日幣策成市場焦點

本周投資焦點多，除了內地最新的經濟數據外，全球主要央行也舉行議息會議，美國聯儲局的會後聲明及會後公布的點陣圖固然重要，而日本央行今日會否如市場預期宣布結束超寬鬆的貨幣政策，更是重中之重。市場估計日央行會解除負利率，同時取消長短期利率操作──孳息率曲線控制(YCC)，而在保留抑制利率上漲的機制展開討論，從而避免市場混亂，在日後才有序地退出寬鬆。

近年隨着美國長期利率上升，日本國內的長期利率也面臨上升壓力，為了將利率控制在YCC範圍內，日本央行增加了國債買入量。由於日本實施超低利率維持了一段很長的時間，間接給予國際投資者持久的低利率借貸環境，因此一旦日央行結束負利率政策，環球投資者或會出現一次大規模的拆倉潮，美股及美債受影響的程度需要好好觀察。

另外，有驚喜的是昨日公布的內地經濟數據，首兩月全國規模以上工業增加值按年增長7%，比去年12月加快0.2個百分點，2月份更按月增長0.56%，明顯可見工業生產在2月不單沒有受到農曆新年假期影響，其中消費品製造業和高技術製造業更見回升。

內地經濟表現有驚喜

固定資產投資增速同樣回升，按年增長4.2%，遠較預期好，比去年度加快1.2個百分點，其中，製造業投資增長9.4%，增速加快2.9個百分點。期內，社會消費品零售總額8.13萬億元人民幣，按年增長5.5%，較市場預期好，只是沒有前兩者數據出來的震撼力。從數據可見，居民消費力有不足，期內商品零售7.18萬億元人民幣，按年增長只有4.6%。

春節的因素未見對服裝、鞋帽、針紡織品類有明顯需求，按年只輕微增長1.9%。不過，似乎是選擇性，餐飲收入9,481億元人民幣，按年增長12.5%；糧油、食品類，按年增長9%；體育、娛樂用品類按年增長11.3%；通訊器材類按年增長16.2%；汽車類按年增長8.7%。由此可見，居民不是沒有消費力，只是消費的地方不同。既然經濟情況並非如市場認為般差，帶動A股昨日繼續向上試年內高位。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)