宏利投資管理：看好美國地區銀行前景

儘管去年美國地區銀行倒閉事件僅屬短暫且迅速受控，但不少銀行股的股價仍未收復失地。不過，有更明顯的迹象顯示，美國聯儲局在2022年3月展開的進取加息周期已經見頂，並可能已結束，使負面情緒近日出現變化。聯儲局在去年底的會議上宣布所謂的政策轉向，當時通脹降溫，主席鮑威爾強調今年啟動減息。

存款成本見頂對銀行業非常利好。存款實際上相當於銀行的已售商品成本。隨着銀行的已售商品成本在正常化利率環境下見頂，不少機構仍有機會繼續提高「商品」價格，若代入銀行業的情況，即意味機構可就貸款收取更高利息，而且銀行可從投資組合賺取更高收益。

相比減息的時機，更重要的是聯儲局短期內不太可能再度實行接近零利率政策。因此，情況與2007至2009年環球金融危機後時期截然不同，相信這種轉變長遠有利於銀行業表現。展望今年之後，銀行業仍將持有於接近零息環境時發行和買入的定息貸款和證券。有關持倉將在利率趨升及正常化的環境下重新定價，這類「商品」持續重新定價有望為銀行收入帶來長期利好因素。

地區銀行股東最終有望自銀行最具價值的資產獲益。美國實行接近零利率政策期間，與非銀行按揭貸款機構、商業貸款機構和消費金融公司等非銀行競爭對手相比，銀行業欠缺明顯的融資成本優勢，但隨着聯儲局由零息水平開始加息，銀行業的融資成本優勢再現。鑑於去年初存款利率的升勢較貸款收益率迅速，上述競爭優勢被銀行投資者所忽略。然而，目前聯儲局似乎已處於或接近最高利率水平，因此存款成本近期開始見頂。預計這將在今年推動大部分銀行的淨利息收入上漲，繼而提振投資氣氛。

儘管近期美國銀行股略見起色，但目前銀行股的基本表現與市場估值仍然顯著脫鈎。截至去年底，標準普爾綜合1500指數的市盈率為10.6倍，明顯低於其相對標普500指數自1990年代中以來的歷史折讓。雖然估值可能繼續反覆波動，不過歷來類似時期均為投資者提供入市良機。

宏利投資管理