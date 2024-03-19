廖嘉豪：日股升勢或可持續　原因...

日股今年表現強勢，就算上周錄得2.1%單周跌幅，截至上星期五年初至今升幅仍達12.9%，冠絕環球主要股市。投資者或擔心日股升勢過急，但日本幾個結構性變化已大幅提高對投資者的吸引力，包括通脹回歸推高企業盈利和工資、企業管治改革提高股本回報率(ROE)，以及流入日本的外國淨投資顯著增加。以上趨勢較大機會能長期持續，並進一步支持日股表現。

通脹回歸趨勢繼續

上周五最新的日本最大工會公布今年加薪幅度平均達5.3%，為1991年以來最大加幅，應利好今年後期日本消費市道，以及通脹及薪金上升之間的良性循環。工資增長通常建基企業盈利能力增強而願意加薪，日股營運利潤率創近24年新高達5%左右，強勁企業盈利空間帶來更高工資增長。通脹繼續意外上行。今年2月份東京CPI(對全國通脹有指標作用)按年升2.6%，高過市場預期同時上調1月數據，物價上升有利名義計價的企業收入及盈利從2021年開始大幅上升，每股收入同期由約1,000日圓升至約1,350日圓以上，每股盈利亦由約40日圓升至約100日圓。

投資者或擔心日圓潛在升值打擊日股。如日圓升值發生在全球風險胃納下跌，投資者減少日圓貸款，屆時日股或會走弱。但若日圓升值是源於工資和企業盈利能力上升，在日本利率上升和美國減息的情況下，日圓升值對日股影響或不明顯。

財務省數據顯示，日股的外國淨投資總額從2022年的80億美元淨流出顯著增加到2023年的超過240億美元淨流入。2024年頭兩個月已有250億美元外資流入，超過2023年全年總額。

企業管治改革繼續進行

東京證券交易所(TSE)呼籲上市公司提高ROE，否則或面臨除牌風險後，上市公司先是增加股票回購，有部分公司採取更多結構性措施來提高資本效率。外媒報道2023年有1033家公司回購9.6萬億日圓(約650億美元)股票。特別是關聯公司透過回購來整理交叉持股，並釋放長期未被動用的資本作額外投資。企業管治改革已從簡單的股票回購轉變為結構性地提高資本效率。值得注意的是，市賬率低於0.5倍的公司數量已大量減少，而市帳率低於1.0倍的公司比例則從36%下跌到25%。

創歷史新高的MSCI日本指數或已反映很多利好消息，遠期市盈率達17倍，較歷史平均水平高出0.3個標準差。對上一次盈利強勁增長且估值處於類近水平已是2005年，距離2007年的股市峰值還有兩年和26%的差距。預計今明兩年日本每股盈利將增長10%和8%，基本因素仍支持日股表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪