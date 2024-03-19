越秀交通基建：春運開啟迎出行高峰　大部分項目收入同比增長

但公司各項目的車流各有特點，在春運期間的表現也不相同，也有部分項目車流量和路費收入的同比變化受上述春運時間差因素影響較小而受其他因素影響較大。如廣州市環線項目受2023年1月人員提前返鄉過年影響，車流量、路費收入基數較低，2024年1月廣州北二環高速、廣州北環高速及廣州西二環高速車流量、路費收入出現較高的同比增幅。此外，受益於春運開始，2024年1月部分項目車流量和路費收入均出現了較大的環比增幅。