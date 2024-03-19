越秀交通基建：春運開啟迎出行高峰 大部分項目收入同比增長
2024年03月19日 08:07
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越秀交通基建(01052)表示，2024年春運時間為1月26日至3月5日，1月份春運僅有6天，其中2月9日至17日合計9天高速公路免收小客車通行費；而2023年春運時間為1月7日至2月15日，其中1月21日至27日合計7天高速公路免收小客車通行費，即便剔除這7天，2023年1月春運天數也比2024年1月多出12天。公司旗下部分項目(如廣西蒼郁高速、湖北隨岳南高速、湖北大廣南高速、湖北漢孝高速和清連高速)受此因素影響較大，2023年1月客車車流量及客車路費收入基數較高，以致2024年1月出現不同程度的車流量及╱或路費收入同比下降。建議投資者將2023年和2024年的1至2月營運數據分別合併比較各項目同比變動趨勢。
但公司各項目的車流各有特點，在春運期間的表現也不相同，也有部分項目車流量和路費收入的同比變化受上述春運時間差因素影響較小而受其他因素影響較大。如廣州市環線項目受2023年1月人員提前返鄉過年影響，車流量、路費收入基數較低，2024年1月廣州北二環高速、廣州北環高速及廣州西二環高速車流量、路費收入出現較高的同比增幅。此外，受益於春運開始，2024年1月部分項目車流量和路費收入均出現了較大的環比增幅。