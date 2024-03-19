銀建國際擬出售貸款權益

於2023年12月31日，該等貸款協議的未償還本金及應計利息總額為約22.01億元人民幣(約24.29億港元)。

建議交易須待簽署正式協議後方可作實，該協議的條款及條件尚未協定及落實。公司將依照上市規則適時就正式協議及╱或建議交易的發展刊發進一步公告。

倘落實建議交易，其將為集團提供良機以在可預見的時間範圍及相對較短的時間內收回貸款協議下大部分未償還的款項，從而最大限度地減少與貸款權益相關的不確定性及信貸風險及集團將就收取未償還貸款權益而產生的行政費用，債務轉移為集團提供清償委託貸款的良機，而集團於委託貸款協議下的權利及負債將會解除。建議向公司轉讓該等目標物業使集團能夠擴大及多元化其優質資產的投資物業組合，並加強集團的收入基礎及為集團產生穩定的現金流量。