英偉達推新晶片！與內地企業比亞迪、完美世界等都有合作

投資世界經常有「趁謠言時買入，趁事實結果出來時賣出」(Buy the rumor, sell the fact)的說法，就且看今年升勢凌厲的英偉達會否中咒。

不過，他們最新舉辦的NVIDIA GTC 2024大會，就顯示已與多間內地企業合作，遍布汽車、內遊等層面。

至於不少機迷熟悉、在內地上市的完美世界，今早在社交平台發文指，旗下仙俠MMORPG端遊《誅仙世界》正式接入了英偉達Audio2Face技術（生成式AI將音訊轉為動畫技術），指NVIDIA GTC 2024大會向全球觀眾展示了與《誅仙世界》的結合成果，雙方未來將在AI的多個領域和場景繼續保持密切交流與合作。

此外，他們亦與聯想合作部署大型語言模型(LLM)。