陳炳強：日本加息對港股影響有限　騰訊值博率不高

日本央行周二(19日)宣布結束負利率，資深股評人陳炳強相信，短時間對日本資產價格帶來壓力，加上日股持續強勢，投資者有機會借勢減持。至於港股方面，陳炳強認為，市場仍然注視內地經濟狀況及提振經濟措施，就算日本加息令資金從相關市場流出，對港股影響亦有限。

美股英偉達(Nvidia)周一(18日)在GTC大會上，發布新一代AI圖像處理器晶片「Blackwell」，同時亦發布了運行AI模型的軟件「NIM」。不過，大會完結後，股價於盤後時段轉跌，陳認為，新晶片及軟件無疑能助Nvidia保持業界龍頭地位，惟股價已上升不少，有機會已提前反映了利好因素，因此目前股價難以有突破，市場亦已開始尋找Nvidia以外，能受惠AI發展、而股價仍未炒起的企業，有機會分散市場對Nvidia的集中度。陳預料，Nvidia的股價應該會「抖一抖」，消化過份的超賣，過後才再發力向上。