陳炳強：日本加息對港股影響有限 騰訊值博率不高
2024年03月19日 11:24
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日本央行周二(19日)宣布結束負利率，資深股評人陳炳強相信，短時間對日本資產價格帶來壓力，加上日股持續強勢，投資者有機會借勢減持。至於港股方面，陳炳強認為，市場仍然注視內地經濟狀況及提振經濟措施，就算日本加息令資金從相關市場流出，對港股影響亦有限。
騰訊(00700)周三(20日)公布業績，市場將關注公司在遊戲業務及視頻號上的發展。陳認為，內地現時在政策上未見太大變化，騰訊業務上短期內未會有太快的增長，股價較難因為今次業績有大突破。他指出，騰訊股價現時處於低位橫行的格局，值博率不高，不建議在現水平有太大動作。除非股價突破300元，則有機會可上望330元左右水平。
美股英偉達(Nvidia)周一(18日)在GTC大會上，發布新一代AI圖像處理器晶片「Blackwell」，同時亦發布了運行AI模型的軟件「NIM」。不過，大會完結後，股價於盤後時段轉跌，陳認為，新晶片及軟件無疑能助Nvidia保持業界龍頭地位，惟股價已上升不少，有機會已提前反映了利好因素，因此目前股價難以有突破，市場亦已開始尋找Nvidia以外，能受惠AI發展、而股價仍未炒起的企業，有機會分散市場對Nvidia的集中度。陳預料，Nvidia的股價應該會「抖一抖」，消化過份的超賣，過後才再發力向上。