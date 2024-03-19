大酒店去年轉賺1.46億 派息8仙
2024年03月19日 12:11
東網電視更多新聞短片
大酒店(00045)公布，2023年全年股東應佔盈利1.46億港元，2022年同期虧損4.88億元。如不包括投資物業重估調整、非經常性及非營業費用，集團的基本盈利為2.77億元，2022年則錄得基本虧損2.05億元。派末期股息每股8仙。
大酒店(00045)公布，2023年第四季，半島酒店香港客房出租率50%，去年末季為25%；其他亞洲地區客房出租率59%，美國及歐洲客房出租率54%，按年分別大升10個百分點及跌4個百分點。
2023年第四季，半島酒店平均可出租客房收入按年全數上揚。香港平均可出租客房收入為3,452元，按年升196%；其他亞洲地區為2,184元；美國及歐洲為4,978元。
季內，半島酒店香港平均房租為6,862元，其他亞洲地區為3,723元，美國及歐洲為9,154元，按年升幅分別為46.7%、32.1%及10.9%。
另外，該公司宣布，利約翰將於2024年5月8日股東周年大會結束後榮休，退任公司非執行董事。彼亦不再擔任公司執行委員會和財務委員會成員，由2024股東周年大會結束後生效。