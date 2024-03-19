大酒店去年轉賺1.46億　派息8仙

2023年第四季，半島酒店平均可出租客房收入按年全數上揚。香港平均可出租客房收入為3,452元，按年升196%；其他亞洲地區為2,184元；美國及歐洲為4,978元。

季內，半島酒店香港平均房租為6,862元，其他亞洲地區為3,723元，美國及歐洲為9,154元，按年升幅分別為46.7%、32.1%及10.9%。

另外，該公司宣布，利約翰將於2024年5月8日股東周年大會結束後榮休，退任公司非執行董事。彼亦不再擔任公司執行委員會和財務委員會成員，由2024股東周年大會結束後生效。