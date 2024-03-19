【騙徒流行榜】恒生夥眾星改編防騙廣東歌　錄300萬瀏覽量

近期本港詐騙罪案顯著增加，恒生銀行為了提升市民的防騙意識，聯乘了本地流行歌手和組合一連兩個月推出改編廣東歌，以簡單明快、容易入腦的全新歌詞揭示各種流行騙局，包括黑客釣魚攻擊、投資群組詐騙、網上情緣詐騙、假冒公職人員來電、網購詐騙及長者電騙等，唱出防騙意識。自推出以來，歌曲已錄得超過300萬瀏覽量，進一步提升了市民和客戶保護自己及防範詐騙的意識。

早前恒生更特意舉辦了一場別開生面的「恒生銀行防騙應援音樂會」，並邀請到金管局副總裁阮國恒到場支持，與恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵及過百名市民一同欣賞ToNick、per se、Serrini及薛家燕的精彩演出，將現場高漲的氣氛推至頂峰。

施穎茵在該音樂會的啟動禮致辭表示，該行是香港最大的本地銀行，為了讓該行客戶以至每位香港市民，均能提高防騙意識，遂聯乘本地流行歌手和組合推出「騙徒流行榜」，透過重新編寫多首流行曲，引起市民興趣，並在各個官方溝通渠道，時刻提供更適切的防騙資訊。

金管局副總裁阮國恒亦表示，很高興見到恒生通過改編流行曲傳遞防騙訊息，希望樂迷不單自己受益，也能夠向家人、親友分享當中訊息。他續稱，騙徒無處不在，希望大家能夠把預防詐騙成為日常生活習慣，並且善用銀行及其他各方的防騙措施，提升自我防護的能力。

在2023年，恒生的反欺詐管理部成功檢測並作出處理的可疑交易金額，按年增加了66%，同時更進一步分析有關案件資料和數據，持續優化偵測和截擊騙案的能力。