長沙灣映岸部署現樓推售　有望本月底開價

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目於本月下旬展開銷售部署工作，今日(19日）率先開放項目現樓海景一房戶供傳媒參觀，為1座26樓B室，實用面積335方呎，單位樓層高度達約3.15米。

資料顯示，映岸於2022年中，仍處於樓花階段時已上載樓書。該盤由2座26層高的住宅大樓組成，共提供262伙，實用面積介乎261至573方呎。間隔涵蓋開放式、一房、兩房，部分特色單位採三房間隔。

至於系內其他樓盤銷情，他指出，同區曉柏峰昨日(18日)沽出一伙特色戶，做價及呎價均創項目新高，單位為B座25樓B2室，實用面積616方呎，連544方呎天台及326方呎平台，以1,552.32萬港元招標售出，呎價約25,200元。該盤至今累售121伙，套現逾6.9億元。

而同區的映築，項目由集團持有單位已售出257伙，套現純19.3億元。長沙灣巴域街Belgravia Place第1期亦已累售393伙，套現逾21億元。