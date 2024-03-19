亞信科技：料今年收入增幅勝去年　將開拓海外市場

該公司去年盈利按年跌35.92%至5.33億元人民幣，主要受累2.88億元的商譽及無形資產減值。若撇除有關及特別股息稅的影響，經調整淨利潤8.51億元人民幣，按年升3.2%；經調整淨利率按年增0.1個百分點至10.%。

期內，整體收入78.91億元人民幣按年增長2%。其中，近年積極拓展數智營運、垂直行業數碼化、網絡支撐系統(OSS)的三新業務收入按年升12.7%，收入佔比為36.7%，按年增3.4個百分點。他預計，今年該分部業務收入的增速將會提高，目標收入佔比能提高至四成或以上。

值得留意的是，三新業務中的數智營運收入跌4.2%至11.02億元。該企投資者關係部總監王家俊解釋，新股上市宗數減少，加上互聯網公司「降本增效」，削弱行業研究業務收入，預計今年該分部業務將恢復增長。

高氏透露表示，今年開始開拓海外業務，暫主打中東和東南亞市場，重點推廣5G專網、邊緣智能、數據庫等標準化產品，估計首年可錄數百萬美元銷售額，目標2028年年銷售額約1億美元，屆時能體現規模效應，利好毛利率表現。

他解釋，BBS業務依賴人力及客製化，須與當地的服務競爭，坦言優勢不大，故BBS業務未必適合「出海」，而且標準化產品規範化，公司早期在產品版本、國外認證、銷售渠道等會有所投入，惟屬有限投入，對公司成本影響不大，即使日後再加大規模，投入也不會大幅增加。

另外，該公司擬派末期息0.412港元，計及去年12月宣派的特別股息0.6港元，全年共派1.012港元。他指，去年派特別股息是出於股價低迷，冀透過股息回報股東支持，強調重視股東回報，維持派息比率40%政策，而回購股份也是今年的考慮方案。