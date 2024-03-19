SEASONS PLACE加推108伙　平均呎價15095元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(19日)公布加推價單3號，提供108伙，折實平均呎價約15,095元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目同步落實周六(23日)作首輪銷售，以價單形式發售368伙。

黃光耀續指，新一批單位計及座向和樓層因素後，屬原價加推。價單3號涵蓋5伙一房戶，85伙兩房及18伙三房戶，實用面積介乎330至665方呎，折實價介乎485.7萬至1,081.1萬元，折實呎價由14,352至16,257元。

至於，周六將發售單位包括115伙一房戶，218伙兩房戶及35伙三房戶，實用面積323至665方呎，折實價由447.2萬至1,081.1萬元，折實呎價約13,576 至16,257元，折實平均呎價14,604元。按定價計，368伙市值約26.5億元。

他指，項目將於周五截票，預計截至今晚可錄逾7,000張入票，有望成為今年新盤票王。發售當日的銷售安排方面，優先的A組買家須購1伙三房或兩房梗廚單位，或2至6伙，會預留約四成單位供該組別揀選。

該公司助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，首輪銷售售價最低單位為3A座9樓F室，實用面積323方呎，折實呎價約13,845元。