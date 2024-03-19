港鐵及太古可口可樂就兩幅沙田住宅官地改劃修訂提申述

其中一幅為位於插桅杆街的一幅狹長土地，即已納入下季賣地計劃的沙田小瀝源源順圍住宅地，位於鄰近港鐵第一城站。其中，港鐵公司指出，該幅用地的擬議發展，或會容易受到屯馬綫和附近鐵路道岔基建設施的鐵路噪音影 響，項目倡議人進行詳細的鐵路噪音影響評估，並把有關評估提交環保署批准，並須實施足夠緩解措施。

規劃署回應指，土木工程拓展署的顧問曾聯絡港鐵公司以取得噪音資料，並於繁忙時段進行實地噪音評估。初步環境評審總結指，在落實建議的噪音緩解措施後，預計不會為擬議發展帶來無法克服的噪音影響。而環保署對初步環境評審亦沒有負面意見。

至於太古可口可樂則就同區另一幅土地改劃私宅用途提出意見，該幅為亦已納入賣地表的沙田圍路與小瀝源路交界住宅地。該公司就相關修訂提出負面意見，認為當局未有就有關大網圖的修訂事先向該公司作出諮詢，現時的技術評估未能確切反映整體的環境和交通影響。位於太古可樂廠3樓的鍋爐在運作時會釋出熱蒸汽，該工廠二十四小時年中無休的模式運作，均會對未來居民構成影響。

規劃署稱，在進行固定噪音源影響評估的過程中，土木工程拓展署的顧問曾聯絡太古可樂以蒐集相關資料，並在太古可樂廠運作期間進行實地視察。而工廠的熱蒸汽生產樓層沒有排放氣體污染物，擬議發展不會帶來無法克服的問題。

規劃署備悉上述申述意見，有關申述將安排於周五(22日)交由城規會進行審理。