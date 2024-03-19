中國推24條措施吸外資　擴大准入範圍

國務院辦公室印發更大力吸引和利用外資行動方案的通知，就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等5方面提出24條措施。其中，合理縮減外商投資准入負面清單為首項，全面取消製造業領域外資准入限制措施，持續推動電信、醫療等領域擴大開放。

擴大市場准入方面，將開展放寬科技創新領域外商投資准入試點，讓北京、上海、廣東等自由貿易試驗區，選擇若干符資格的外商投資企業在基因診斷與治療技術開發和應用等領域進行擴大開放試點。

同時，擴大銀行保險領域外資金融機構准入。支持外資機構依法進行銀行卡清算業務。深化商業退休保險、健康保險等行業開放，支持境外專業保險機構在境內投資設立或參股保險機構。深入實施合格境外有限合夥人(QFLP)境內投資試點。

至於內地債市，會拓展外資金融機構參與業務範圍。支持符合資格的外資金融機構依規定參與境內債券承銷。研究穩妥推動更多符合資格的外資銀行參與國債期貨交易試點。

為提升外商投資吸引力，擴大鼓勵外商投資產業目錄及外資項目清單，加大金融支持力道。支持符合資格的外商投資企業在境內發行人民幣債券融資並用於境內投資項目。

促進內外資企業創新合作，將規範資料跨國安全管理，有助外商投資企業研發、生產、銷售等資料跨國安全有序流動。制定粵港澳大灣區跨境資料轉移標準，依託橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區等重大合作平台，建立港澳企業資料跨國流動機制，探討建立跨國資料流動「白名單」制度，穩定推動實現粵港澳大灣區數據便捷流動。

在便利國際商務人員往來上，對外商投資企業管理人員、技術人員及其隨行配偶及未成年子女，簽證入境有效期放寬至2年。