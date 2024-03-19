中國聯通陳忠岳：有信心今年利潤錄雙位數增長

該公司去年資本開支約739億元人民幣，按年減少0.4%。他說，5G建設周期首5年，資本開支每年持續增長，部分年份增幅更超過收入增長，形容「資本開支已實現拐點」，今年全年資本開支預算650億元。

他解釋，得益於公司通訊業務的網絡基礎完善，現有超過320萬個基站實現共建共享，在村以上地區，約99%都有4G，相當部分的城鎮地區有5G，「這麼好的網絡條件，如果我們再簡單增加投資，就是對不起投資人」，同時令邊緣效益愈來愈差。因此，公司對資本開支作出較大調整。

他指，今年在5G網絡的投資較大幅度減少，但面對AI等重要機遇，會「實現超前、加快布局」，相關的資本開支會加大，但目前而言，投入額遠不及當初的網絡投資。

被問到資本開支減少，會否加派息。他說，在新的起點，如果行業沒有重大機會出現，沒有重大的網絡演進規劃出現，相信在未來幾年，公司的網絡價值會愈來愈好，給股東的回報亦會愈來愈好。

另外，執行董事兼首席財務官李玉焯表示，國資委出台央企市值管理成效考核導向，與公司以「價值創造為核心」的市值管理理念一致，會持續提升公司的投資價值，今年派息比率一定不會低於2023年水平。