新地觀塘apm復活節推廣費按年升逾一成

新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，去年復活節與清明節只相隔一天，較多人會自製長假，惟今年缺少該因素，預計復活節推廣高峰期(3月29日至4月1日共4天)，人流及生意額可較去年升約5至10%。預料換季相關的如美妝、衣履等商戶，以及餐飲業較受惠節日性消費。

該商場聯乘南韓人氣暖系插畫組合，攜手打造中庭佔地逾2,000呎的「春日遊樂場，以旅客最愛的「城市漫步」題材結合有趣可愛的風格，重新演繹多個香港特色景點。包括青馬大橋、天星碼頭鐘樓等，將韓式趣味創意與本港獨特魅力融合，方便旅客一站式玩盡觀塘區，由從跨境到埗、到景點打卡、購物、美食、玩樂，都可一站式留在商場。配合今年3月的香港藝術月活動，中庭遊樂場亦注入藝術創作及科技互動及玩樂等元素。

此外，商場亦推出「美食賞」優惠券回贈、方便萌寵族的泊車優惠等，擴大本地客源，同時針對旅客推出優惠大禮包、跨境巴士電子車票換領等，又夥拍場內逾30個商戶籍扭蛋機換禮送逾萬份禮品，冀能進一步刺激人流生意。