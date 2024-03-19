【業績一覽】南方錳業、上實城市開發、灣區發展等
2024年03月19日 19:14
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●南方錳業去年少賺78%
南方錳業(01091)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內純利按年減少78.85%，至7,238.6萬港元；不派息。
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●上實城市開發去年多賺21%
上實城市開發(00563)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內純利按年增21.56%，至4.94億港元。宣派末期股息2.1仙及特別息0.8仙。
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●灣區發展去年多賺89%
灣區發展(00737)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內純利飆89.24%，至5.28億元人民幣(下同)，宣派末期股息每股11.55分。
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●百富環球去年少賺8%
百富環球(00327)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內純利按年減少8.65%，至11.55億港元；宣派末期股息每股23仙。
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●思派健康去年蝕2.55億人幣
思派健康(00314)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內虧損收窄至2.55億元人民幣(下同)；2022年所錄虧損為13.7億元。不派息。