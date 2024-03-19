灣仔街舖租予手機配件店　較茶餐廳舊租平4成

近年港人北上消費成風，連全面通關後最有承租能力的食肆都「捱唔住」。原由港式茶餐廳租用的灣仔莊士敦道地舖連1樓，新近以每月約12萬港元租予手機配件店，新租金較舊租金大幅回落約4成。

中原(工商舖)指出，灣仔區最新錄得約18宗舖位租賃成交，按月顯著增加約20%，而整體成交金額則錄得約132萬元，按月下跌約28%，反映現時該區舖位租金向下調整，因而吸引個別新租戶趁勢進駐開業。

該行商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，最新一宗租務為上述莊士敦道150號地下及148至150號一樓，建築面積共約3,000方呎，成交呎租約40元，租期為兩年，而舖位舊租客為茶餐廳，月租金達約20萬元，最新租金較舊租金平約8萬元。

黃又指，該舖靠近莊士敦道及太和街，毗鄰有大有商場、囍匯街及服務式住宅，修頓球場亦咫尺之遙，人流不俗，而是次承租舖位過往大多租予餐飲行業，今次租務成交亦獲多名準租戶競投，最終由手機配件店成功進駐。

他續稱，2月灣仔區商舖租務市場持續做好，仍為各零售核心區表現最佳的區域。數據顯示，上月灣仔區最新商舖空置率約5.58%，按月下降約0.12個百分點，亦較中環及銅鑼灣分別約8.36%及約5.99%為低，可見該區商舖租務成交走勢穩步向好，預料區內舖位吸納情況會在第一季港島區中率先跑贏大市。