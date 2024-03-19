暢YEN最後機會？日本結束負利率　圓匯不升反跌原因係...

日本央行宣布結束長達8年的負利率政策，不過日圓不升反跌，兌美元匯價跌穿150水平，日內曾低見150.7，折合每百日圓兌港元失守5.2水平。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，圓匯向下反映市場已經充分預期日央行的加息行動，以及認為日央行今次「收水」力度未算太大。

他指，聯儲局本周的議息行動為關鍵，若然美元走強，不排除圓匯受壓，下試152水平（即約5.13水平），但相信日央行會於這個重要關口出手干預，市場亦不夠膽對賭日圓向下。他又認為，想暢日圓外遊的市民不妨在現水平兌換。

券商麥格理則預計，到3月底日圓兌美元將下跌至155，日圓一直到6月底都將在該區域內波動。

圓匯不升反跌 只因套息不斷？

事實上，日本央行推行多年的負利率政策，使得日圓成為融資成本極低的套息交易貨幣，大量國際投資者、基金經理瘋狂借入低息日圓貸款，再兌換成其他貨幣進行投資高息資產賺取息差，更甚者會把這些幾乎零成本的資金拿去炒作風險資產──比如美國科技股。隨着日本開始加息，這類型交易可能會因為成本上升而需要平倉結束交易，引發所謂的「拆倉潮」，衝擊全球金融市場。

日圓的套息交易有多普遍？向來不主張桿槓交易股神巴菲特，旗下投資旗艦公司巴郡近年多次發行低息日圓債券，涉及批次估計有數十批，估算規模等值達到數十億美元。要知道巴郡帳面上有1,676億美元現金，從來都不會缺錢，何至於連區區數十億美元都要發債籌旗？唯一解釋便是借入日圓的成本實在太過便宜，就連股神也難忍引誘，選擇「借錢炒股」，畢竟手上的美元放在銀行隨時有5厘以上的利息，若把這些美元換成日圓，變相是蝕了賺取利息的機會成本。