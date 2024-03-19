道富環球：寬鬆政策仍持續　日股強勢料不會停止

道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示，日本央行終於採取雙重政策調整，宣布將基準利率由負值上調至零至0.1厘，同時取消孳息率曲線控制(YCC)政策。儘管該行指短期利率將繼續為主要的政策工具，但為了消除市場對於長期利率快速上升的擔憂，該行將維持目前的數量繼續購買國債。然而，持續購買國債表面上雖說為了限制收益率上升，同時亦會限制對日圓的支撐，而日圓對相對利率依然非常敏感。

道富環球投資管理日本首席投資總監新原謙介 (Kensuke Niihara) 表示，儘管日本央行對所有活期存款餘額支付0.1%正利率（不包括法定準備金）的決定超出我們預期，但變動屬意料之内，而且大部分已反映在價格中。

該行認為此變動為合理的舉措，能應對當前的經濟環境需要，特別是通脹和工資。由於寬鬆政策預計將維持一段時間，認為股票市場和貨幣市場的走向將不受影響，日本股市持續走高的勢頭預期不會停止。然而，隨着前瞻性指引（特別加息速度和終端利率）變得不清晰，以及孳息率曲線控制政策取消，會密切關注10年以上的長期利率曲線的情況，以及投資海外債券需求的變化。