荃灣海景戶業主打算移民　放盤3日勁劈73萬沽

荃灣二手市場連錄移民盤劈價個案，包括麗城花園海景大單位，原業主準備移民，放盤3日減價73萬元，終以845萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣低層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔，以790萬元放售，內地客洽商後以至710萬元購入，呎價約12,178元。

●中原盧文頌表示，西半山豫苑2座高層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔，原先以1,018萬元放售，議價後以995萬元成交，呎價約16,951元，新買家購入單位供父母居住，原業主則於2020年2月以999萬元購入，帳面蝕4萬元。

●中原梁浩祥稱，鴨脷洲深灣軒3座中低層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，享海景，以845萬元成交，呎價約16,536元，新買家為同區租客，原業主於2021年以1,000萬元買入，持貨約3年帳面蝕約155萬元。

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九龍區

●美林物業陳松林表示，茶果嶺麗港城21座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望海景，成交價630萬元，呎價約1,2186元，原業主2009年12月以323萬元購入，帳面獲利307萬元。

●美聯徐廣森指，九龍灣德福花園Q座低層1室，實用面積約558方呎，兩房間隔，叫價750萬元，隨樓市調整減價至630萬元，放盤約9個月，獲區內買家洽詢，睇樓3次以608萬元購入自住，呎價約10,896元。

●香港置業曾家輝稱，大角咀港灣豪3座極低層連平台戶，實用面積約379方呎，兩房間隔，以約560萬元放售約兩個月後，獲同區客洽詢，減價約25萬元，以535萬元易手，呎價約14,116元。

●中原黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨3月錄約31宗買賣，屋苑5期蘭秀道1號極高層D室，實用面積約716方呎，套三房間隔，以828萬元易手，呎價約11,564元。

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新界區

●中原余俊文指，荃灣麗城花園3期1座高層F室，實用面積約742方呎，套四房間隔，享全海景，原業主準備移民，放盤短短3日，外區換樓客兩度睇樓後，獲減價73萬元，以845萬元購入，呎價約11,348元。

●中原丘漢偉表示，荃灣區3月錄超過160宗二手買賣，灣景花園2座高層C室，實用面積約773方呎，套三房間隔，享海景，附原業主已移民英國，近日獲區內換樓客洽購，其後另一組買家加入爭盤，減價32萬元，以898萬元成交，呎價約11,617元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣青怡花園6座中層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原先叫價460萬元，終累減至440萬元易手，呎價約12,828元。

●世紀21天生置業凌嘉豪指，屯門愛琴海岸8座低層F室，實用面積約644方呎，三房間隔，望山景，叫價650萬元，放盤1星期，獲同區買家即睇即買，連車位以645萬元成交，呎價約10,016元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天愛苑B座高層9室，實用面積約640方呎，三房間隔，放盤兩日累積減67萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以383萬元購入自用，呎價約5,984元。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水3月暫錄約104宗二手買賣，較上月全月增近一倍，粉嶺花都廣場2座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約410萬元，最終以400萬元易手，呎價約10,811元。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園3月暫錄約5宗買賣，屋苑10座高層H室，實用面積約1,039方呎，套三房連工人套房間隔，叫價約1,500萬元，議價後以1,232萬元沽出，呎價約11,858元，累減約268萬元，新買家為區內家庭客。

●中原黎宗文指，大圍盛薈3座北翼低層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，去年10月開價約1,268萬元，日前議價後以1,150萬元易手，呎價約14,668元，累減約118萬元，新買家為用家。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍3月暫錄約138宗二手買賣，按月升約5.6倍，沙田碧濤花園3期峰景閣中層E室，實用面積約787方呎，套三房間隔，去年6月開價約900萬元，今年3月已調整至800萬元，議價後以768萬元易手，呎價約9,759元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約61宗二手買賣，較上月同期增約1.9倍，其中銀湖．天峰7座頂層複式戶，實用面積約1,474方呎，連約1,190方呎平台，開價約2,200萬元，日前議價後以2,100萬元易手，呎價約14,247元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山新港城G座頂層戶，實用面積約618方呎，套三房設計，早前以850萬元放售，近日獲區內換樓客洽購，議價27萬元後，以823萬元承接，呎價約13,317元。

●利嘉閣區祺彬指，馬鞍山翠擁華庭2座中層B室，實用面積約816方呎，套三房連儲物室間隔，享山景，換樓客早前聯絡代理睇樓後，叫價840萬元，終累減至798萬元成交，呎價約9,779元。

●中原柯勇表示，將軍澳君傲灣3月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約14,452元，包括3座中層E室，實用面積約470方呎，兩房間隔，以698萬元易手，呎價約14,851元。

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