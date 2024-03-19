美股個別發展　道指升70點　英偉達跌近3%

美股3大指數周二早段表現個別發展，道指升70點，報38,860點；標指跌11點，報5,138點；納指跌98點，報16,004點。港股夜期報16,542點，跌9點，高水13點。

數據方面，美國2月新屋動工按月增10.7%，至以年率計152.1萬間；同月建築批㧡按月增1.9%，至以年率計151.8萬間。

作為目前市場上最受矚目的人工智能(AI)概念股，英偉達(Nvidia)發布了最新的圖像處理器(GPU)架構平台Blackwell，推出全新AI晶片B200，以及搭載兩顆B200晶片的GB200 Grace Blackwell超級晶片系統，新系統對於大語言模型(LLM)推理工作負載的效能，與上一代使用H100晶片的系統相比，能力提升達到30倍。

英偉達行政總裁黃仁勳表示，Blackwell架構在運算速度上至少是上一代Hopper架構的兩倍，又指新架構的單顆晶片電晶體數目達到2,080億個，預計未來亞馬遜、微軟、OpenAI、甲骨文等主要客戶都會使用新產品。惟他未有透露具體的價格資訊，僅開玩笑地說售價會「相當昂貴」。根據目前市場資訊，由於高端AI晶片供不應求，上一代的H100晶片售價可達40,000美元(約31.2萬港元)以上。

晨星分析師Brian Colello表示，新產品的發布擴大了英偉達的領先地位，各類企業都會依賴英偉達的AI GPU運算能力。「我們認為超大規模企業將繼續提高其總資本開支水平，並不成比例地向英偉達的GPU傾斜其資本支出。」基於未來全部行業都會增加AI相關的開支，他把業務有着「寬闊護城河」的英偉達合理估值預測提高，從每股730美元上調至910美元，但就重申「不確定性」極高，因為市場正急劇變化。

英偉達的消息似乎未能支撐其股價表現，該股於周二早段曾挫2.63%。