新盤受捧 啟德特色戶售近1.49億 創東九龍紀錄
2024年03月19日 22:30
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一手豪宅以破頂價獲承接，啟德跑道區有特色單位以近1.49億元沽出，呎價約67,946元，不但創啟德新高，亦是東九龍一手樓盤的新紀錄。發展商趁市旺，重啟大規劃賣樓活動，日出康城項目落實周六首輪發售368伙。
●啟德天璽•海特色戶呎價約67,946元打破啟德新高
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周二(19日)公布錄得3宗成交。新地副董事總經理雷霆表示，其中１伙為3座27樓SKY MANOR特色戶，實用面積2,191方呎，4房間隔，連1,362方呎平台，附有游泳池，成交價近1.49億元，呎價約67,946元打破啟德區新紀錄。雷霆續指，全盤至今累售13伙，套現逾8.3億元。買家當中，有逾一半具有內地背景。
●SEASONS PLACE原價加推價單3號
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(19日)公布加推價單3號，提供108伙，折實平均呎價約15,095元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目同步落實周六(23日)作首輪銷售，以價單形式發售368伙。新一批單位計及座向和樓層因素後，屬原價加推。
●港島南岸第3B期Blue Coast 日內上樓書
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周二(19日)公布會於24小時內上載售樓說明書，並將在短期內安排參觀示範單位，不排除月內開價。發展商指，項目截至昨(18日)已接獲逾1,000個查詢，當中約七成以上的查詢戶型為三房以上大單位。首批推售單位將不少於129伙，以三房為主，涵蓋約700至逾900方呎的單位。
●長沙灣映岸最快月底開價
香港小輪(00050)與市建局合作發展、並由恒基物業代理負責銷售的長沙灣映岸，項目快將以現樓形式推售，最快有望於本月底開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目於本月下旬展開銷售部署工作，今日(19日）率先開放項目現樓海景一房戶供傳媒參觀，為1座26樓B室，實用面積335方呎，單位樓層高度達約3.15米。
●香港仔澄天撤辣後累售15伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，日前更新價單，將180天「天天向上」即供付款計劃及「天天向上」建築期付款計劃，擴展至價單1號及2號內的F室，新價單於周五(22日)生效，該類戶型買家可享折扣連回贈達價單售價近11%優惠。而該盤自撤辣後售出15伙，套現逾1億元，買家不乏專才及投資客。
●港島南岸第2期揚海連錄10宗終止交易
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(19日)連環錄得10宗終止交易，涉及的交易總金額逾2.7億元。發展商同日修訂4張價單，上調該批單位折扣率，個別增至最多28%，變相減價約一成，並隨即安排於周六(23日)分別以價單及招標形式重售。
●九龍灣觀塘道泰峯上調建期折扣率
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，將於周五(22日)展開次輪銷售，以價單形式發售價單3號的132伙單位，即供折實平均呎價約15,643元，較價單2號高約0.6%。同時，價單3號已上調建築期付款計劃的折扣率至最高20%，意味即供與建築期之間的折扣率差距，由8個百分點收窄至3個百分點。
●黃泥涌禮頓山8,250萬沽出最後1伙一手單位
新鴻基地產(00016)發展、入伙約22年的黃泥涌禮頓山，去年底上載樓書，推售全盤唯一尚未發售的一手單位，為第6座20樓B室，實用面積1,743方呎。據項目成交紀錄冊顯示，該單位於周一(18日)通過招標，連同兩個車位以8,250萬元售出，呎價約47,332元。資料顯示，買家採用360日付款計劃入市，可享有最多2%的提前成交優惠。
●啟德海灣第1期連沽3伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(19日)錄得3宗成交，全數為兩房單位，包括2B座12樓E室，兩房連儲物室間隔，實用面積553方呎，成交價1,173.8萬港元，呎價約21,226元。另外兩宗均為第2A座M室，其中12樓M室成交價969.2萬元，單位實用面積481方呎，呎價約20,150元。
●何文田天鑄第1期三房售3,176萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第1期，周一(19日)招標售出第7座20樓B室，實用面積1,066方呎，屬三房間隔，成交價3,176.68萬元，呎價為29,800元。