新盤受捧　啟德特色戶售近1.49億　創東九龍紀錄

一手豪宅以破頂價獲承接，啟德跑道區有特色單位以近1.49億元沽出，呎價約67,946元，不但創啟德新高，亦是東九龍一手樓盤的新紀錄。發展商趁市旺，重啟大規劃賣樓活動，日出康城項目落實周六首輪發售368伙。

●啟德天璽•海特色戶呎價約67,946元打破啟德新高

●SEASONS PLACE原價加推價單3號

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，周二(19日)公布加推價單3號，提供108伙，折實平均呎價約15,095元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目同步落實周六(23日)作首輪銷售，以價單形式發售368伙。新一批單位計及座向和樓層因素後，屬原價加推。

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●九龍灣觀塘道泰峯上調建期折扣率

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，將於周五(22日)展開次輪銷售，以價單形式發售價單3號的132伙單位，即供折實平均呎價約15,643元，較價單2號高約0.6%。同時，價單3號已上調建築期付款計劃的折扣率至最高20%，意味即供與建築期之間的折扣率差距，由8個百分點收窄至3個百分點。

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