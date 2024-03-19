集團預計於2023年度錄得經調整EBITDA(稅息折舊攤銷及減值支出前盈利)收益約1.67億元，而2022年同期則錄得經調整EBITDA約4.54億元。

2023年度預計錄得稅後虧損主要因：(i)天然氣商品價格暴跌及加拿大西部野火肆虐，導致2023年度天然氣生產被迫暫停約兩個月，產生收益虧損以及對集團於加拿大之天然氣資產帳面值作出減值支出約1.2億元；(ii)由於符合相關會計準則，集團無法確認加拿大阿爾伯塔省Wapiti價值約2.26億 元資產相關之公允價值收益；及(iii)阿根廷之業務經營所得收益及盈利減少，主要由於當地惡性通脹率為每年約211%，以及於2023年度阿根廷披索兌美元的匯率按年貶值約354%。由於在2023年度阿根廷國內油價下跌，亦對集團於阿根廷的業務經營收益產生不利影響。

集團油氣資產之減值支出屬非現金項目，且對集團之現金流並無影響。倘情況發生變動，比如天然氣商品價格大幅反彈，集團可能會於未來確認減值虧損撥回。