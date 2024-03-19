海螺水泥去年少賺32%　末期息0.96元人幣

展望2024年，該企稱，國家將積極擴大有效益的投資，合理擴大地方政府專項債券用作資本金範圍，加快經濟社會薄弱領域補短板，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，而且2023年1萬億元增發國債全部下達完畢，有望盡快形成實物工作量，預計基建仍是拉動水泥需求的重要支撐點。

房地產調整恐再拉低水泥需求

然而，房地產市場調整態勢未改，或繼續拉低水泥需求，但國家將積極穩妥化解房地產風險，支持行業合理融資需求和項目開發建設，堅持因城施策、一城一策、精準施策，滿足剛性和改善性住房需求，持續抓好保交樓保民生保穩定工作，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造，構建房地產發展新模式，推動房地產市場企穩。

另外，國家「雙碳」戰略政策體系持續完善，推進實施水泥行業超低排放的政策正式落地，水泥行業錯峰生產延續常態化，有利於化解過剩產能和加速落後產能的淘汰，但在需求不足的背景下，錯峰生產等常規措施對供需關係的改善作用有限，預計行業供需矛盾依然嚴峻。

今年資本開支152億元

2024年，集團計劃資本支出為152億元，以自有資金為主，將主要用於項目建設、節能環保技改及併購項目等。預計全年新增熟料產能390萬噸、水泥產能840萬噸、骨料產能2,550萬噸、商品混凝土產能720萬立方米。