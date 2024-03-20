東方日報B1：日17載首加息　圓匯反跌

日本現時工資與通脹齊升，股市更屢創新高，走出「迷失30年」困局。日本央行周二(19日)亦一如市場預期，調整貨幣政策路線，是自2007年以來首度加息，基準利率由原先的負0.1厘，上調到零至0.1厘之間，成為全球最後一家退出負利率政策的央行。不過，加息卻未能沖喜日圓表現，兌每美元回落至150水平，折合每百日圓兌港元低見5.19算，反映市場早已預先反映貨幣政策轉向，惟見日經平均指數企在40,000點以上收市，料未來日圓資產將繼續吸引國際資金落戶。

日本央行議息聲明提及，「量化及質化貨幣寬鬆(QQE)」及「控制孳息率曲線(YCC)」已經完成其任務，又指委員是以7比2的票數通過結束負利率，同時一致決定停止買入日股交易所買賣基金(ETF)及房地產信託基金(REIT)，且計劃一年後停買商業票據與公司債。

惟要留意，日央行大規模退出量寬的同時，仍然適度買入國債，並稱下月會分4次買入規模4,000億至5,500億日圓(約208億至286億港元)的5至10年期國債，相信是要減輕「收水」副作用，避免有大鱷乘虛而入將息率舞高弄低。

行長植田和男在議息後的記者會上亦強調，一旦長債孳息大幅上升，央行會靈活加碼購買債券，但整體而言，當地存款或貸款利率不會急升，而今次決定只會令短期債息最多升至0.1厘水平。

他又重申，未來加息步伐將取決於經濟和物價前景而定，倘若物價超出預期，或有迹象顯示超出預期，則會收緊幣策，反之亦然。通脹方面，日央行估計2024/25財年撇除新鮮食品的核心消費者物價指數(CPI)，按年升幅或逾2%。

議息結果出爐後，日圓兌每美元見2月以來新低，曾下試150.7。投行麥格理估計，3月底圓匯將觸及155，且在低位橫行至6月底。瑞穗銀行首席日本策略師大森翔央輝亦認為，由於日圓乃融資貨幣、且用於套息交易，所以貶值趨勢持續。

日本10年期國債孳息率周二跌0.02點子，報0.736厘，與同期美債孳息差距拉闊至3.5厘，亦是日圓下跌的原因。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，聯儲局本周的議息行動同樣重要，若然美元轉強，不排除圓匯續承壓，下試152水平(即每百日圓兌約5.13港元)，但相信日央行會於這個重要關口出手干預。

至於日經平均指數則先跌後升，且以全日高位收市，收報40,003點，升263點或0.66%；東證指數亦倒升28點或1.06%，報2,750點。野村認為，日央行推進貨幣政策正常化，對亞洲股市的外溢效應影響有限。