【東方日報產評】全球結束負利率　貨幣戰將踏新階

日本央行昨日一如市場預期宣布結束負利率政策，雖然仍保留了買債的措施，刻意緩慢退出寬鬆環境，以盡量減輕對金融市場的震盪，而日圓匯率在提前反映政策消息下，亦不升反貶。不過，隨着日本貨幣政策正式逆轉，支持這些年日圓持續走貶的基本因素已改變，只待美元年內確立進入減息周期，美日利息差距縮小，將可確認日圓階段性見底的新趨勢。得有心理準備，未來美國與日本在貨幣政策上將加強聯動，關注點自然是亞洲以致全球的資金流動，以抗衡中國崛起，也意味全球貨幣戰將走進新階段！

日本央行昨宣布，將基準利率從負0.1厘上調到零至0.1厘，乃2007年以來首次加息，並為長遠8年的負利率時代正式畫上句號。日圓之所以未有升值反而走貶，主要是美日息差仍大，加上日本央行今次留有一手，就是保留指定利率購買國債的「限價購債」手段，保持抑制利率，緩步退出寬鬆環境，確保短線日圓不至於急速大幅升值，衝擊日本出口競爭力。

不過，隨着貨幣政策逆轉，日圓長期貶值的趨勢大致上已走到階段性盡頭，「平Yen(日圓)」時代到了尾聲。過去一段時間，大量資金流入日本市場，部分原因與外資藉負利率環境在日本借平錢來炒作估值超低迷的日本股市。隨着日本結束負利率，相信這類操作會減少，部分外資甚至會反過來償還部分日圓債務以作風險管理。故有心理準備，未來日本股市會趨波動。繼盈利增長及企業管治水平改善後，日本企業能否在新興題材方面有突破，以為日股帶來支持，就要等着瞧。

日圓走向，未來還要看與美國貨幣政策的聯動。美國與日本的相類之處，就是同樣背負着沉重的債務，加息顯然會加大債務成本。去年美國為應對通脹而猛力加息，到了今年大選年，啟動減息挺經濟的時點似乎愈來愈近，此前日本結束負利率政策，並非偶然。中長期而言，美日息差收窄，是支持日圓幣值回升方向的基調，而藉着加強與美國的結盟，加強在環球資金流向及在亞洲地區的影響力，亦勢必會影響到金融市場的表現。

近年資金重投日本市場，推動日本經濟走出低迷歲月，日本央行決心結束負利率政策，意味有信心日本經濟能走出通縮，日圓將重納有序升值之途；另邊廂中國仍在艱苦「消泡」，在華生意愈來愈難做，中國資產估值持續「貼地」。如是者，不難發現，日本經濟再崛起，中國經濟則困於降速提質的新時代雛形在形成，這必然會影響整個亞洲的發展大局。

雖然中國是日本的最大貿易夥伴，日本就是中國的主要貿易夥伴，但同一時間，日本是美國在亞洲的重要盟友，反映中日關係，既友亦敵。對日本而言，站在安全的立場，美日聯盟，被置於比經貿利益更高的位置，也是日本與中國討價還價的一項本錢。

在迎面而來的這場貨幣戰中，除了去美元化、人民幣崛起這些核心主題，別忘了日圓的避險功能正要再次回歸，將逐漸成為一種國際資本博弈的新力量。