黃雯怡：華潤啤酒受惠高端化 進展良好
2024年03月20日 04:00
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儘管去年內地消費復甦情況遜預期，華潤啤酒(00291)作為龍頭品牌，依然堅持推進高端化戰略，以多元化產品滿足不同消費者需求。潤啤剛剛公布的業績符預期，高端化進展良好，股價可看高一線。
潤啤去年純利按年增長18.6%至51.53億元人民幣(下同)，計利息及稅項前盈利則按年升33.2%至69.61億元。派末期息每股0.349元，按年升15.56%，另派三十周年特別股息每股0.3元，全年股息達0.936元。
集團去年綜合營業額389.32億元，按年增10.4%，其中啤酒營業額按年上升4.5%至368.65億元，未計利息及稅項前盈利按年上升30.6%至68.89億元。集團收購貴州金沙55.19%開拓白酒業務，已於去年完成交割，白酒業務營業額達20.67億元，如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷之影響，未計利息及稅項前盈利為7.97億元。
集團高端化進展良好，次高檔及以上啤酒銷量按年上升18.9%至25億升，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」、「紅爵」等產品銷量按年均錄得雙位數增長，「喜力」更取得60%強勁增長。受惠高端產品銷售額上升，及部分包裝物成本下降，啤酒業務去年毛利率按年升1.7個百分點至40.2%。
受惠於1季度餐飲行業向好，以及啤酒庫存水平改善，料板塊價值將逐步釋放。華潤啤酒作為行業龍頭，一旦需求復甦，利潤有向上空間。當前股價突破百天線，可候回吐吸納，暫上望阻力位45港元。
英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡