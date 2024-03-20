黃雯怡：華潤啤酒受惠高端化　進展良好

潤啤去年純利按年增長18.6%至51.53億元人民幣(下同)，計利息及稅項前盈利則按年升33.2%至69.61億元。派末期息每股0.349元，按年升15.56%，另派三十周年特別股息每股0.3元，全年股息達0.936元。

集團去年綜合營業額389.32億元，按年增10.4%，其中啤酒營業額按年上升4.5%至368.65億元，未計利息及稅項前盈利按年上升30.6%至68.89億元。集團收購貴州金沙55.19%開拓白酒業務，已於去年完成交割，白酒業務營業額達20.67億元，如剔除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷之影響，未計利息及稅項前盈利為7.97億元。

集團高端化進展良好，次高檔及以上啤酒銷量按年上升18.9%至25億升，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」、「紅爵」等產品銷量按年均錄得雙位數增長，「喜力」更取得60%強勁增長。受惠高端產品銷售額上升，及部分包裝物成本下降，啤酒業務去年毛利率按年升1.7個百分點至40.2%。

受惠於1季度餐飲行業向好，以及啤酒庫存水平改善，料板塊價值將逐步釋放。華潤啤酒作為行業龍頭，一旦需求復甦，利潤有向上空間。當前股價突破百天線，可候回吐吸納，暫上望阻力位45港元。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡