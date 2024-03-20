2月美股強積金再吸資23億　中港股票遭離棄

GUM發布2024年2月強積金市場分析報告，指截至2月，強積金市場總資產上升3.5%至1.16萬億元。

2024年2月，資金淨流入最多的前5個資產類型則包括「美國股票基金」(23.23億元)、「預設投資策略-核心累積基金」(7.49億元)、「日本股票基金」(6.97億元)、「環球股票基金」(4.95億元)和「預設投資策略-65歲後基金」(2.38億元)。

港股基金繼續被離棄，其中「香港股票基⾦」遭淨走資8.06億元，「香港股票基⾦(追蹤指數)」遭淨走資5.87億元，「⼤中華股票基⾦」遭淨走資4.98億元。

GUM策略及投資分析師雲天輝指，2024年整體股票市場表現不錯，尤以美國股市持續強勢，年初至今，已有近55億流入美股基金，規模超越2023年流入美國股票基金的一半以上(2023年共97億港元流入美股)。同樣吸金的還有預設投資策略(懶人基金)，環球股票和日本基金，如果趨勢持續，預計有越來越多成員傾向採用環球風險分散的投資策略。

他續稱，強積金成員需注意，強積金作為超長線的退休投資，應以長線投資的角度看待強積金，不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。